Neix VinTV, un nou canal amb les sèries més mítiques i vintage de la televisió

AMC Networks International anuncia el llançament el pròxim dia 1 de juliol de VinTV. Es tracta d'un canal de televisió lineal especialitzat en sèries i altres joies televisives dels anys 70, 80 i 90

VinTV comptarà amb títols tan icònics i estimats per diverses generacions d'espectadors com 'Ally McBeal', 'V', 'Twin Peaks', 'Les noies d'or', 'Expedient X', 'Corrupció a Miami', 'Campions: l'Oliver i en Benji', 'El cotxe fantàstic' o 'L'home i la Terra', per anomenar-ne només alguns. Cal destacar que el canal arribarà a tres milions de llars a través de Vodafone, Orange, Jazztel, Yoigo, Euskaltel, R, MásMóvil, Avatel, Telecable, Virgin Telco, Tivify, Cable Local i DIGI. També es podrà veure a Amazon Prime Video a través de AMC SELEKT.

Molts d'aquests continguts estaran disponibles en exclusiva a VinTV a Espanya. Els pilars de programació del canal seran les sèries inoblidables que van marcar una època; els documentals que ens van permetre descobrir i entendre millor el món; i els continguts infantils que ens teletransporten a la nostra joventut.

"En una època de saturació de l'oferta audiovisual, el llegat de les sèries icòniques continua més viu que mai. Des d'AMC Networks International hem volgut no només crear un punt de trobada per reviure aquests clàssics, sinó també donar l'oportunitat a noves generacions d'espectadors de descobrir i enamorar-se de grans títols que continuen inspirant i entretenint", ha assegurat Antonio Ruiz, Director General d'AMC Networks International Southern Europe.

"VinTV és com el DeLorean però sense necessitat de plutoni. Tot el que programem serà reconeixible a l'instant per diverses generacions i tothom hi trobarà aquella sèrie que els va marcar en els seus primers anys davant del televisor. Tenir a la mateixa graella la Laura Palmer, en Michael Knight, l'Oliver Atom, la Jessica Fletcher o la Sophia Petrillo és el més semblant a sucar una magdalena en un te", ha afegit Dani Pérez, Vicepresident de Programació de les marques de ficció, factual i documentals d'AMCNISE.

Dins de l'oferta de ficció, hi haurà sèries llegendàries de culte com 'V', 'Twin Peaks', 'Verano azul' o 'Doctor en Alaska'; títols procedimentals tan intrigants com memorables com 'Corrupció a Miami', 'S'ha escrit un crim', 'Magnum P.I.', 'El cotxe fantàstic' o 'Monk'; i divertides comèdies com 'Les noies d'or', 'Ally McBeal' o 'Alf'.

L'oferta de documentals de VinTV la corona 'L'home i la Terra', el programa amb què en Félix Rodríguez de la Fuente va despertar la consciència ecològica dels espanyols mostrant no només la bellesa sinó la fragilitat de la fauna i la natura ibèrica. Pel que fa als programes infantils, destaquen sèries icòniques de manga com 'Campions: l'Oliver i en Benji', que ens va ensenyar els valors de l'amistat i la perseverança a través del futbol.