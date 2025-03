Aquesta és la veritable raó de l'absència d'Isabel Jiménez a Informatius Telecinco

Informatius Telecinco continua donant sorpreses. Fa dues setmanes, Mediaset anunciava la inesperada sortida de David Cantero i el periodista emetia un comunicat a les seves xarxes per agrair els seus gairebé quinze anys de trajectòria.

Des que es va fer pública la notícia, no han parat de publicar-se diversos motius sobre la seva sortida. Però la veritable raó no s'ha confirmat fins que el periodista ha trencat el seu silenci en un podcast. En ell, declara que va ser una marxa obligada perquè va notar que ja no el volien al seu lloc.

Ara, Informatius Telecinco s'enfronta a una nova qüestió amb els seus treballadors. I és que Isabel Jiménez porta una setmana absent de l'edició del migdia. Condueix aquests informatius acompanyada de la seva parella televisiva, Ángeles Blanco, però aquesta presentadora porta presentant sola tota aquesta setmana.

| Mediaset

Aquesta absència no es deu al fet que la comunicadora hagi acabat el seu contracte amb Telecinco, sinó perquè està treballant en un nou projecte televisiu a Cuatro, 'Mis raíces'. Un inèdit espai en el qual Isabel Jiménez donarà a conèixer facetes desconegudes dels famosos que protagonitzaran cada lliurament.

En les seves xarxes socials ja ha expressat que es troba "gravant" el seu nou projecte televisiu i per a això ha viatjat fins a Astúries on ha visitat les platges de Gijón. Una instantània que ha compartit en els seus stories acompanyada d'un text: "Mar, on sigui i quan sigui".

Amb 'Mis raíces', la presentadora s'endinsarà en el seu entorn més personal per descobrir els seus orígens, les seves motivacions i els seus principis més íntims, amb els testimonis de persones essencials en les seves vides com avis, pares, fills i amics. Està realitzat en col·laboració amb La Coproductora i NSN.

| @isabeljimenezt5

Serà el primer projecte en solitari d'Isabel Jiménez després de la seva incorporació a Informatius Telecinco fa 14 anys. Un nou projecte que compaginarà com diem amb la seva tasca en l'edició del migdia, que actualment presenta juntament amb Ángeles Blanco.

D'aquesta manera, 'Mis Raíces' se suma al catàleg de formats d'entreteniment per al prime time de Cuatro. La cadena secundària també compta amb 'Viajando con Chester' de Risto Mejide com un altre dels seus programes d'entrevistes. Més enllà dels fixos -'Código 10', 'Horizonte' i 'Cuarto Milenio', Cuatro també compta amb una llarga llista de formats com 'Planeta Calleja', 'Viajando con Chester', 'Callejeros', 'Fora de Cobertura', 'Los Gipsy Kings' o '¿Quién quiere casarse con mi hijo?'.