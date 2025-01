Christian Gálvez es confessa per primera vegada sobre el brusc final de 'Pasapalabra'

Christian Gálvez ha compartit detalls sobre la seva vida professional i personal després del final de la seva etapa com a presentador de 'Pasapalabra'. En una entrevista al pòdcast 'Vaya Vaina', s'ha sincerat sobre com va viure el final del seu pas pel icònic programa de Telecinco. A més, també ha revelat com es troba actualment.

"He fet moltes coses i ara mateix tinc poca feina televisiva, tinc més feina familiar i literària", ha comentat el presentador.

"És veritat que trobes a faltar el estar dia a dia pendent de les audiències d'un concurs, però m'ha permès gaudir de l'embaràs de la meva dona i del naixement i el primer any del meu fill, que era el propòsit de la meva vida", afegia. No obstant això, també va expressar certa frustració amb la seva situació actual a Telecinco: "A mi m'agrada que em paguin per la meva feina. És veritat que a vegades et paguen per no treballar per a altres".

El salt de 'Pasapalabra' a Antena 3 el 2019 va ser un episodi especialment significatiu en la seva carrera. "Era un moment molt complicat. No havia passat mai el de la cancel·lació del programa per una ordre judicial. L'equip no estava preparat i no ens va donar temps a donar les gràcies a la gent per aquells tretze anys i l'últim programa estava gravat", va explicar.

Christian Gálvez també va compartir l'impacte personal d'aquella etapa, admetent que va necessitar temps per assumir el tancament d'aquell cicle. "Vaig haver de fer un exercici psicològic per acomiadar-me d'allò. No era meu, els programes són de l'audiència i de les cadenes, però vaig haver de fer un procés perquè el que era la meva vida ja no hi és", desvelava el presentador.

Respecte a la possibilitat de continuar a 'Pasapalabra' després del seu trasllat a Antena 3, va confirmar que Atresmedia va considerar l'opció de mantenir-lo al programa: "És veritat que hi va haver un tanteig. A veure, es van endur tot l'equip i era la solució més intel·ligent. Roberto ho estava fent molt bé i jo estava en un limbe. Em van oferir la possibilitat de quedar-me a la meva cadena i Antena 3 va prendre altres decisions".

D'aquesta manera, Christian Gálvez ha admès que actualment no veu 'Pasapalabra': "No el veig, és clar. No el puc veure, però em consta per amics i per gent del públic que es un tio molt solvent i que és el millor presentador que pot tenir ara mateix el concurs. Ara, forma part del meu beneït passat".