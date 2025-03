Hugo Sierra reapareix a 'Tardear' amb una sentència directa contra Adara Molinero

Va ser la setmana passada quan Adara Molinero dinamità la seva relació, fins ara cordial, amb la seva exparella, Hugo Sierra. Amb motiu del Dia del Pare, la influencer va aprofitar per revelar que l'uruguaià feia "dos mesos" que no veia el seu fill. Unes greus acusacions que l'home no va dubtar a respondre taxativament.

"Feliç Dia del Pare a aquells que no busquen excuses per desaparèixer", publicava la influencer a les seves xarxes socials. Un dard verinós que acompanyava amb una revelació sorprenent: "Feliç dia també als que no fa dos mesos que no veuen els seus fills", deia en referència al seu ex.

Davant d'això, Hugo Sierra no es quedava callat i reapareixia a televisió aquest divendres. Ho feia a través d'una trucada telefònica a 'Tardear', on el guanyador de 'Gran Hermano' ha carregat durament contra la mare del seu fill. "És una desalmada, et puc dir això i poc més a afegir", assegurava l'uruguaià a un dels redactors del programa.

| Instagram: @adara_molinero

Una actitud per part d'Adara Molinero que "no li sorprèn gens en aquest punt", revelava. No obstant això, el que va ser concursant de 'Supervivientes' no ha volgut donar més detalls de la seva relació amb la jove ni amb Martín, el seu nen de 6 anys.

Segons Iván García, un dels col·laboradors del magazín vespertí de Telecinco, la parella ha signat "un conveni regulador" en el qual es prohibiria parlar públicament del nen. Segons el periodista, Adara Molinero estaria farta i demana que es compleixi aquest conveni, només que "mai sap quan tornarà a veure el seu pare", explicava.

Un intercanvi d'acusacions que arriba després d'una treva de pau entre ambdues famílies. Segons revelava la influencer fa unes setmanes, una de les coses que més agraïa d'aquest procés era l'actitud de la família d'Hugo Sierra.

"Saps de què estic molt orgullosa? De la família que té per part del pare. Són increïbles i el tracten amb un amor i respecte que sempre estaré agraïda", confessava en el podcast que presenta amb la seva mare a mtmad. Uns mesos després, la relació amb el pare del seu fill torna a saltar pels aires després de les dures acusacions que vessava a Instagram.