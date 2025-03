Ningú esperava el que ha fet José María Almoguera a 'Tardear' per Paola Olmedo

El plató de 'Tardear' va viure aquest divendres un dels seus moments més tensos amb l'emissió d'una entrevista a Paola Olmedo, ex parella de José María Almoguera. L'aparició de la jove, que va mostrar el resultat de la seva cirurgia ortognàtica, ja havia estat anunciada dies abans. No obstant això, va ser la reacció de José María Almoguera la que va captar tota l'atenció dels col·laboradors i l'audiència.

Durant la conversa, Paola Olmedo va sorprendre amb paraules d'agraïment cap a Carmen Borrego pel suport rebut durant la seva recuperació i l'estada de José María Almoguera a 'GH DÚO'. "Quan vaig veure la reacció del meu fill cap a ella, el vaig veure super feliç, l'estima. I si un nen t'estima és perquè et portes bé amb ell", va comentar.

A més, va destacar el suport de Terelu Campos en aquest procés: "Em va escriure un missatge de suport dient-me que, si necessitava el que fos, que no dubtés a demanar-li-ho i que tot sortís molt bé".

| Telecinco

Després de l'emissió de l'entrevista, el programa va voler conèixer l'opinió de José María Almoguera, que es va mostrar completament distant amb el tema: "Jo vull ser clar. Per a mi això és el meu passat, jo ja per enrere ni per agafar impuls. Jo ja estic pendent d'altres coses, del meu fill i de la meva parella María que és el que m'interessa".

Els col·laboradors de 'Tardear' van intentar aprofundir en la seva postura, preguntant-li si hi havia alguna cosa en l'entrevista que li hagués molestat. Raquel Bollo li va plantejar aquesta qüestió, però ell ho va negar: "No m'ha molestat, em va sorprendre el que vaig veure però és que ja no em fa falta tornar-la a veure, és aigua passada, m'és igual".

Leticia Requejo, per la seva banda, va insistir en si considerava excessiva l'exposició mediàtica de Paola Olmedo, al que va respondre sense titubejar. "M'és igual, que faci el que vulgui, no em sembla excessiu. El que em sembla excessiu és que jo hagi de comentar-ho perquè és el meu passat", va expressar.

Un dels moments més cridaners de 'Tardear' va arribar quan Paola Olmedo va fer una referència a María La Jerezana, actual parella de José María Almoguera, comentant que "ella es mereix alguna cosa més". Aquest comentari no va passar desapercebut i va generar una resposta en el jove: "Jo no parlaré d'ella ni de la seva parella, jo estic aquí per deferència per a vosaltres però no per gust. M'és exactament igual el que opini sobre aquest tema perquè ella no és ningú per opinar sobre la meva relació. Que opini sobre la seva i el seu mascle alfa".

No obstant això, quan 'Tardear' va anunciar que connectarien en directe amb Paola Olmedo després de la publicitat, la sorpresa va arribar amb l'absència de José María Almoguera. El col·laborador va decidir abandonar el plató abans de compartir espai amb la seva ex parella, deixant clar que no tenia intenció de donar peu a més debats sobre el tema.