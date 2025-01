Tensa confrontació entre Álex Ghita i la mare d'Adara Molinera a 'GH DÚO'

Álex Ghita es convertia el passat dijous en el tercer expulsat oficial d'aquesta edició de 'GH DÚO'. Sens dubte, l'entrenador personal ha estat un dels grans protagonistes de l'edició, causant tensió tant dins com fora de la casa. Va ser especialment sonada la seva corba de la vida, on va explicar sense embuts l'infern que havia estat la seva relació amb la seva ex, Adara Molinero.

Durant el debat d'aquest diumenge, Álex Ghita s'ha trobat amb una de les seves majors crítiques durant el concurs: Elena Rodríguez, mare d'Adara i la seva ex-sogra. Tots dos han protagonitzat un tens enfrontament en el qual Ion Aramendi ha hagut d'intervenir.

Tot ha començat amb una Elena Rodríguez molt alterada, que retreu al concursant haver parlat "molt malament" de la seva filla durant el concurs. "Ella ha estat molt respectuosa amb tu", li ha cridat entre xiulets del plató "i encara no ha explicat moltes coses sobre tu", ha acabat amenaçant-lo.

Segons l'ex-Supervivent, Adara Molinero s'ha mantingut callada de moltes coses que podrien deixar en evidència l'entrenador. "Encara no ha explicat tot el que deies de Carla Barber" li ha retret al jove, en referència a l'amistat que va tenir amb la Miss. "Ni de Diego Matamoros, ni de les teves clientes", ha rematat Elena Rodríguez. "T'estic avisant. Oblida't d'ella."

| Mediaset

Álex Ghita s'ha mostrat molt més calmat, repetint-li que el deixés parlar i que "es calmés". Per la seva banda, també li ha retret que Adara el cridés "despojo humano" durant el seu concurs i que "banalitzés" amb la paraula assetjament. En un moment donat, també ha mencionat el pare d'Adara, de qui ha assegurat que "l'ha recolzat a Twitter".

La tensió ha anat escalant fins que Elena Rodríguez s'ha aixecat per cridar-li que "encara que hagués de marxar", no es quedaria callada davant les paraules brutes de l'entrenador. "Ets un pocavergonya que ni sent ni pateix", li ha cridat plena d'ira. "I l'altre dia vas cridar desequilibrada a la meva filla i ningú va dir res", ha acusat.

Finalment, Ion Aramendi ha hagut d'intervenir per demanar-los que es calmin. "Anem a rebaixar aquest to", els ha aconsellat abans de seguir amb la connexió amb la casa de 'GH DÚO'. De fons, encara se sentia cridar a Elena Rodríguez, mentre que Álex Ghita li etzibava, provocador, que "es calmés".