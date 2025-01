Adara Molinero deixa sense paraules els seus seguidors amb una dura confessió: 'Destrossada'

Adara Molinero no aguanta més el que està succeint amb una de les seves antigues parelles. L'entrada d'Álex Ghita a 'GH DÚO' ha revifat l'atenció sobre la seva passada relació amb la jove. Des de la seva entrada a la casa, l'entrenador ha fet referència als motius de la seva ruptura, generant una onada de comentaris tant dins com fora del reality.

I és que Álex Ghita no ha dubtat a exposar la seva versió dels fets, revelant episodis de la seva relació que han captat l'atenció dels seus companys a 'GH DÚO'. "Jo no estic amb algú que té alts i baixos tot el temps. Al matí està a dalt de tot, després baixa a baix de tot, és una muntanya russa", va explicar, deixant clar el difícil que va ser la convivència amb Adara Molinero.

Entre les històries que ha compartit, Álex Ghita va recordar un viatge que van fer a Cadis, marcat per una reconciliació momentània i nous conflictes. "Havíem trencat, però en el viatge hi va haver una reconciliació. Em va estar dient que m'estimava i m'adorava, però quan vam arribar a Madrid em va dir que s'havia cansat de mi i de la meva actitud egoista", va afirmar.

| Instagram, @adara_molinero

Segons Álex Ghita, les discussions van augmentar quan va expressar que no se sentia preparat per tenir més fills. "Ella s'ho va prendre malament, es va enfadar i em va dir que llavors potser tampoc estava preparat per tenir més fills. Jo li vaig dir que no, que no ho estic", va revelar

A més, va relatar un moment especialment tens durant el retorn a Madrid, quan Adara va patir un atac d'ansietat: "Es va voler anar sola, em va trucar i jo la vaig portar a Madrid. Vaig haver de parar al mig de l'autopista perquè li va donar un atac d'ansietat... Jo sabia que aquesta ximpleria es repetiria en el temps".

Després de dies de silenci, Adara Molinero ha reaccionat a través de les seves xarxes socials. "Estic destrossada amb el que està passant", va escriure la influencer al seu compte d'Instagram, deixant clar el seu malestar per la situació.

Encara que va evitar aprofundir en els detalls, va animar els seus seguidors a seguir el contingut del programa: "Si esteu veient el 24 hores, entendreu a què em refereixo. Sembla una broma tot, del surrealista que està sent".

| Instagram, @adara_molinero

La resposta d'Adara Molinero, encara que breu, deixa clar que està profundament afectada per les paraules del seu exnòvio al reality. La seva participació habitual en debats televisius podria portar-la a formar part de l'equip de col·laboradors del debat de 'GH DÚO'.Aquest espai donaria lloc a una oportunitat perquè comparteixi la seva versió dels fets.