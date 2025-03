Carmen Lomana revela els motius pels quals mai ha estat convidada a 'La Revuelta'

'La Revuelta' va ser una de les revelacions televisives de la temporada passada. El pas de David Broncano a la pública causava una gran expectació i les audiències van deixar clar que estaven del seu costat. Encara que l'sprint inicial ja ha passat, el programa d'entrevistes continua sent un dels formats de prime time més cobejats per promocionar-se. Fins i tot Carmen Lomana vol anar-hi.

Tota mena d'invitats acudeixen al programa del còmic: cantants, futbolistes i fins i tot astronautes s'han assegut per respondre les preguntes descarnades de David Broncano. No obstant això, hi ha algú que no ha pogut fer-ho: Carmen Lomana. L'empresària denunciava a 'D Corazón' que mai l'havien convidada al programa, arribant a assegurar que el presentador "no la suporta".

Tot sorgia davant una pregunta de Luis Pliego, col·laborador del magazine. Pliego es posava en la pell del presentador de 'La Revuelta' per formular una de les preguntes clàssiques del programa: quantes vegades havia tingut relacions íntimes en l'últim mes.

Carmen Lomana es mantenia tan sincera com sempre, confessant que en l'últim mes no ho havia fet. No obstant això, la socialité també aprofitava el moment per llançar-li un missatge directe a Broncano. "No em vol", denunciava ella, indignada.

| La Revuelta

L'empresària va ser una de les figures públiques que va criticar el fitxatge del programa per RTVE. El milionari contracte de David Broncano amb La 1 ha estat objecte de moltes crítiques i, encara que Lomana va ser al començament una d'aquestes veus discordants, va acabar assistint com a públic.

"Vaig anar un dia amb una amiga perquè venia Ana Mena i em venia de gust veure-la", explicava la lleonesa sobre el divertit incident, que va ser molt comentat a les xarxes socials. No obstant això, la seva experiència a 'La Revuelta' no va ser tan positiva com ella esperava. "No em va dir ni hola ni em va saludar. No li agrado i està en el seu ple dret", confessava sobre l'actitud del presentador amb ella.

"Convida a Carmen, si us plau", demanava llavors Ana Prada, la presentadora substituta d'Anne Igartiburu a 'D Corazón'. No obstant això, la socialité seguia entestada que "no la vol ni veure".

La col·laboradora també ha revelat que ja havia intentat que la convidessin a 'La Resistencia'. "Jo vaig estar pic i pala per anar quan estaven a Movistar Plus+" revelava. Seguidament, la socialité es dirigia directament a David Broncano. "Ja sé que no em vols", li deia, "encara que ara tinc la perxa", concloïa, fent referència al llibre que acaba de publicar.