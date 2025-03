La greu agressió que pateix un reporter de Canal Sur per part d'un transeünt a Màlaga

Un equip de Canal Sur ha estat agredit per un espontani. Tot passava quan estaven fent la cobertura per als informatius de la regió sobre la intensa crescuda del riu Guadalhorce al Pont de Ferro a Cártama, Màlaga. Les fortes pluges que s'estan produint aquestes setmanes estan deixant imatges preocupants.

Però les intenses pluges no van ser el principal problema, sinó com diem una persona que va atacar els treballadors i el seu equip de gravació. Davant tal situació, el periodista Javier Barón exclamava "Llama a la Policía! Llama a la Policía!", suplicava al seu company mentre intentava reduir l'home.

"Estate quieto, deja la cámara", suplicava el professional, però l'home, sota els efectes de l'alcohol, a jutjar per la seva veu en el vídeo, no va fer cap cas. L'individu va començar a colpejar i a sacsejar, per causes que es desconeixen, tant a les persones com al material tècnic de televisió. El vídeo el va gravar un veí per deixar constància de l'agressió i la Guàrdia Civil ha hagut d'intervenir davant la violència de l'home.

| Asociación de la Prensa de Málaga

L'Associació de la Premsa de Màlaga va donar a conèixer el cas en el seu perfil de X (anteriorment Twitter), expressant el seu suport i solidaritat amb els companys agredits, que han denunciat els danys davant la Guàrdia Civil. També va reafirmar el seu compromís amb la defensa de la llibertat de premsa i el dret a la informació, demanant que s'investigui l'incident i s'assumeixin responsabilitats.

La presidenta de l'associació, Elena Blanco, es va pronunciar al respecte i va recalcar que les "agressions i insults a periodistes i reporters gràfics es succeeixen cada vegada amb més freqüència i agressivitat". I va aprofitar per destacar la "important tasca que realitzen els periodistes per a una informació veraç".

A més, Canal Sur Radio i Televisió a Màlaga han condemnat el que ha passat: "Condenamos la agresión sufrida por un redactor nuestro y su cámara, mientras realizaban su trabajo en Cártama. Nos solidarizamos con nuestros compañeros y reafirmamos nuestro compromiso con la información y el servicio público", publicaven a les xarxes socials.

També l'Ajuntament de Cártama ha emès un comunicat condemnant l'agressió. "Aquest fet és completament inacceptable i que, a més, enterboleix la imatge de la nostra localitat, que sempre ha destacat pel seu caràcter acollidor".