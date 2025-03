Gerro d'aigua freda per a Loren Mairena després d'una desaparició a 'Valle Salvatge'

Isabel alerta a Luisa, personatge de Loren Mairena, amb una inesperada notícia. Aquest dimecres 12 de març, a les 16:15h, els espectadors poden gaudir d'un nou capítol de 'Valle Salvaje' a La 1. Es tracta de la sèrie protagonitzada per Rocío Suárez de Puga, José Manuel Seda, Marco Pernas o Sabela Arán, entre d'altres.

Recordem que, en el capítol anterior de 'Valle Salvaje', la tensió entre Adriana i Rafael va créixer fins al punt que la Salcedo es va veure obligada a prendre una dràstica decisió. I és que van tenir un enfrontament pels nous sistemes de comptabilitat després que Adriana comencés a treballar. Per la seva banda, José Luis va posar en marxa un nou pla maquiavèl·lic perquè estava decidit a acabar amb la vida de Pedrito d'una vegada per totes.

A més, el nou acord amb el mercader va portar de cap a Rafael i Julio. Això podria suposar posar en risc les propietats dels Salcedo. Finalment, Julio està més feliç que mai, però la seva actitud despreocupada i el seu estat de satisfacció va cridar l'atenció dels qui l'envolten.

| RTVE

En audiències, durant el mes de febrer, 'Valle Salvaje' va seguir a l'alça i es va trobar en màxims històrics, millorant la seva posició en la franja. D'aquesta manera, la sèrie diària va anotar un 8,1%, 634.000 espectadors i 1,2 milions de contactes. És la primera vegada que supera el 8% de quota de pantalla, abans del seu canvi d'horari a la sobretaula.

Què passarà en el capítol de dimecres de 'Valle Salvaje'?

En el nou capítol de 'Valle Salvaje', Isabel alerta a Luisa, personatge de Loren Mairena, amb una inesperada notícia: Evaristo ha desaparegut. Paral·lelament, mogut per ajudar a Gaspar i pel dolor causat per la manca d'un pare, Alejo comença a investigar sobre ell. Cada pista que troba l'acosta més a un secret que podria canviar la seva vida, però Alejo no sap que alguns prefereixen que aquesta dura veritat romangui enterrada.

Finalment, Adriana i Rafael es fan un petó al paller amb la mala sort que algú els descobreix.