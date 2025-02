Desconvocada la vaga general de Canal Sur prevista per al Dia d'Andalusia

Desconvocada la Vaga General del 28 de febrer a Canal Sur Ràdio i Televisió. Els treballadors havien convocat una vaga general de 24 hores coincidint amb la celebració del Dia d'Andalusia. El comitè d'empresa de Canal Sur havia impulsat aquesta protesta per exigir millores laborals, especialment en el col·lectiu d'operadors de càmera, reclamant la contractació de personal per cobrir baixes, la regulació d'horaris i la implementació de mesures que previnguin lesions musculoesquelètiques.

D'aquesta manera, el Comitè de Vaga i la direcció de l'empresa han subscrit durant la tarda del dimarts 25 de febrer un acord pel qual es comprometen a seguir treballant en millorar la dotació i condicions de treball del col·lectiu dels càmeres, així com en la seva estabilitat. Ambdues parts es congratulen d'aquest acord de desconvocatòria que permet a Canal Sur Ràdio Televisió poder realitzar en el dia de tots els andalusos la seva labor de servei públic com ve fent durant més de tres dècades.

La Direcció de l'Agència Pública Empresarial de la Ràdio i Televisió d'Andalusia i la seva societat filial, Canal Sur Ràdio i Televisió S.A., felicita a totes les parts implicades. A més, agraeix l'esforç i l'exercici de responsabilitat per portar a bon port les negociacions.

Entre les principals mesures acordades entre la Direcció de l'Empresa i el Comitè de Vaga, després de les reunions mantingudes entre el 19 i el 25 de febrer, s'hi troben recuperar deu nous llocs d'operador/a de càmera. Aquests se sumaran als ja coberts a data d'avui i segons el calendari pactat entre ambdues parts.

A més, entre altres mesures s'acorda recuperar l'escola d'esquena per prevenir lesions musculoesquelètiques. A més, se seguirà reforçant tecnològicament el departament comptant en tot moment amb l'opinió del col·lectiu de treballadores/rs, a l'hora de fer les inversions.

Per tant, els espectadors de Canal Sur podran gaudir de la programació especial durant el Dia d'Andalusia. Cal destacar que no hauria estat la primera vegada que Canal Sur s'hagués anat en negre per una vaga. El 2020, la programació també es va veure interrompuda en dues ocasions per conflictes laborals.