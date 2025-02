Atresmedia torna al Festival de Màlaga i marca una fita important amb 'Mariliendre'

Atresmedia, en la seva aposta per la ficció espanyola, aterra un any més al Festival de Màlaga, però, en aquesta ocasió, ho fa encara més a lo gran. 'Mariliendre', nova ficció original d'atresplayer, serà la primera sèrie que participa en la Secció Oficial, fora de concurs, i clausura aquesta prestigiosa cita de la ficció espanyola.

Recordem que 'Mariliendre' és la primera sèrie musical d'atresplayer, produïda en col·laboració amb Suma Content, que s'estrena el pròxim mes d'abril. D'aquesta manera, el públic de Màlaga tindrà l'oportunitat de veure abans que ningú la ficció, triada com el producte de la seva gala de clausura el pròxim 22 de març.

En la sèrie, Meri Román (Blanca Martinez Rodrigo) era una reina de la nit gai de Madrid, però d'això ja ha passat una dècada. Ara, als seus 35, és una diva destronada que viu turmentada pel seu passat i avorrida en el seu mediocre present. Després de la mort del seu pare, Meri reconecta amb el seu seguici d'amics gais, rememorant el seu passat i els temassos musicals que van marcar aquella època, mentre intenta definir la seva caòtica vida i la seva identitat.

| Atresmedia

Blanca Martínez Rodrigo està acompanyada per Martin Urrutia, Omar Ayuso, Carlos González, Yenesi, Álvaro Jurado, Mariona Terés, Jorge Silvestre, Maríano Peña i Nina com el repartiment principal de la ficció. Completen el repartiment de 'Mariliendre' Pepón Nieto, Jorge Calvo, Piti Alonso, Juanba Cucarella, Jazz Vilà, Lola Rodríguez i Esteban Navarro, entre altres.

Cal destacar que Atresmedia aprofitarà aquesta cita i també presentarà al Festival de Màlaga una altra de les sèries que arriben molt aviat a atresplayer: 'Perdiendo el juicio'. La ficció, que s'estrena el pròxim 23 de març en exclusiva a atresplayer, també es podrà veure abans al festival.

Protagonitzada per Elena Rivera, 'Perdiendo el juicio', és un drama jurídic que narra el moment en què Amanda, una prestigiosa advocada, pateix un greu esclat del seu TOC (trastorn obsessiu compulsiu). A més, li succeeix durant un important judici. A partir d'aquest moment, la seva carrera cau en picat i haurà d'afrontar nous reptes i, pràcticament, una nova vida.

| Atresmedia

El repartiment principal compta amb Manu Baqueiro, Miquel Fernández, Lucía Caraballo, Daniel Ibáñez, Alfonso Lara, Carol Rovira i Dafne Fernández. En el repartiment també el conformen María Pujalte, María León, Eloy Azorín, Luis Bermejo, Federico Aguado, Antonio Garrido o Clara Garrido, entre altres.

Atresmedia traslladarà a Màlaga el talent amb què compten aquestes produccions tant davant com darrere de les càmeres, així com als seus respectius responsables i productors executius. Atresmedia Cine, líder de la taquilla espanyola, també participarà en el prestigiós festival un any més.