La important novetat del retorn de 'Tierra de Talento' amb Manu Sánchez a Canal Sur

'Tierra de Talento' estrena aquest dissabte, 1 de març, una nova temporada de la mà de Manu Sánchez a Canal Sur. Comptarà amb una gran gala d'inauguració en la qual es coneixeran els primers concursants i hi haurà actuacions especials. Manu Sánchez conduirà aquesta gala inaugural en la primera nit d'admissions i desvetllarà totes les novetats de la nova temporada.

Música, excel·lència, cultura, entreteniment, unanimitat, 'Tierra de Talento' torna mantenint la seva essència, però ple de novetats. Nou plató, novetats en la mecànica i una gran aposta de jurat renovat. A diferència d'edicions anteriors, en què hi havia un jurat fix de quatre membres, en aquesta ocasió seran vuit a la taula.

Niña Pastori, Antonio José, el tenor José Luis Zapata i el director d'orquestra i compositor Manuel Busto, s'uniran als ja coneguts Mariola Cantarero, Pastora Soler, Antonio Canales i Jesús Reina. Tot un luxe de súper jurat per gaudir del talent que pujarà a l'escenari en cada entrega. Aquest dissabte gaudiran com a membres del jurat Antonio José, Pastora Soler, Jesús Reina i José Luis Zapata, que realitzaran una gran actuació d'arrencada de 'Tierra de Talento'.

| Canal Sur

No serà aquesta l'única actuació especial de la nit de l'estrena de 'Tierra de Talento'. El guanyador de l'edició passada Manuel Patrick, ens presentarà el seu nou single en primícia "Let you down". A més, li farà una sorpresa a un dels concursants de categoria infantil que es declara fan del sanluqueño.

D'aquesta manera, 'Tierra de Talento' obre la seva porta gran per rebre els aspirants d'aquesta novena edició. Els primers concursants que estrenaran l'escenari en aquesta nova temporada arriben disposats a conquerir el jurat. Volen aconseguir les seves cinc estrelles i passar a la següent fase del concurs: els desafiaments.

Tot i que es coneixeran els noms dels primers concursants,el càsting de la novena edició de 'Tierra de Talento' continua obert. Per poder formar part de la família del programa, els aspirants hauran d'enviar els seus vídeos, demostrant la seva excel·lència en el cant, la dansa o els instruments al talent show de Canal Sur.