Mariló Montero diu prou i denuncia les injustícies laborals a Canal Sur

Mariló Montero ha volgut manifestar una injustícia laboral que va viure fa uns anys. I ho ha fet en el programa en el qual participa com a col·laboradora pels matins, 'Espejo Público'. El matinal ha detallat la nova mesura de la Unió Europea que obliga les empreses a fer públic quant guanyen els seus empleats. L'objectiu és que els aspirants a un lloc sàpiguen ja d'antuvi el que cobraran.

La presentadora, davant aquesta notícia, ha compartit una experiència personal amb certes dubtes de manifestar la seva opinió. Mariló Montero ha assegurat que el tema dels sous és "alguna cosa reservada", però que, sent sincers, "estem desitjant saber quant cobra la resta". I que, en la seva opinió, a ella aquesta mesura li sembla justa si "qui tingui la mateixa responsabilitat laboral i objectius, tingui el mateix sou". Seguidament, la col·laboradora ha relatat el que li va succeir amb un director d'informatius de Canal Sur.

"A mi un director d'informatius em va dir que a un company que tenia menor càrrec que jo, jo era la directora, li anaven a pujar el sou perquè s'havia divorciat tres vegades i havia de pagar a molts fills", així ho ha explicat. "Li vaig preguntar que per què, i em va dir que jo tenia molts diners. 'A tu qui t'ha dit això?'. 'Bé, perquè estàs casada amb qui estàs[Carlos Herrera]', em va respondre", va afegir.

| Europa Press

"Molt injust", ha replicat Susanna Griso ràpidament en escoltar aquest testimoni. La periodista ha assegurat que la seva companya es va haver d'enfrontar a dues injustícies convertint-se així en víctima de dos biaixos: el de gènere i el de ser dona de.

Mariló Montero també ha declarat que aquesta mesura li sembla correcta si es dona en càrrecs públics, però no si comprèn als seus: "No em sembla bé que se sàpiga el sou de tots els meus. El dels càrrecs públics, sí". Per la seva banda, Rubén Amón, ha declarat que tanta transparència pot convertir-se en "una mesura incendiària per a la convivència".

Aquest tema ha anat molt lligat amb la notícia que el matinal d'Antena 3 exposava sobre la taula minuts abans. 'Espejo Público' parlava sobre un centre creat a Gibraltar per a homes divorciats. Aquests no compten amb la capacitat de subsistir a causa de les pensions que han de pagar als seus fills.