La incòmoda pregunta de Ricard Ustrell que deixa muda Juliana Canet

El programa 'Que no surti d'aquí' de Catalunya Ràdio es troba al centre d'una tempesta mediàtica després de difondre un rumor no contrastat sobre la suposada infidelitat en el matrimoni del porter del FC Barcelona, Marc-André ter Stegen. El porter va reaccionar amb un contundent comunicat en què qualificava els presentadors del programa de mentiders i denunciava que el dany causat era "irreparable". Davant la gravetat de la situació, Catalunya Ràdio ha decidit suspendre l'emissió del programa per reflexionar sobre la seva línia editorial.

En una entrevista conduïda per Ricard Ustrell en l'horari d'emissió del programa, els presentadors de l'espai han intentat donar explicacions i han mostrat penediment per l'impacte de les seves paraules. "Estem tocats perquè hem fet mal, hem causat dolor, i això és el que ens entristix", han admès.

No obstant això, un dels moments més reveladors de l'entrevista ha arribat quan Ustrell ha preguntat directament a Juliana Canet si la informació havia estat contrastada abans de difondre's. El seu silenci, de diversos segons de durada, ha deixat en evidència que no es van seguir els principis bàsics de la deontologia periodística.

| Catalunya Ràdio

L'equip del programa ha reconegut que no van saber "dimensionar" les conseqüències de la seva afirmació i han lamentat la manera en què la notícia va afectar la família de Ter Stegen, especialment la seva esposa Daniela, qui ha estat blanc d'atacs misògins i masclistes a les xarxes socials.

No obstant això, han intentat justificar la seva actuació assenyalant que el seu és un programa d'entreteniment i que busquen tractar la premsa del cor des d'una perspectiva diferent. Un argument insuficient quan el teu altaveu és la ràdio pública catalana.

Roger Carandell, un altre dels copresentadors, va expressar la seva preocupació per la imatge de Catalunya Ràdio després de la polèmica: "Em sap molt greu que, arran d'això, s'acusi els nostres companys de ser poc professionals. Catalunya Ràdio ha estat sempre un referent de rigor i excel·lència, i volem seguir alineats amb aquests valors".

Malgrat les disculpes, el dany reputacional ja està fet i la falta de verificació periodística ha posat en dubte la credibilitat del programa i, en menor mesura, de l'emissora. La direcció de Catalunya Ràdio i els líders del 'Que no surti d'aquí' han optat per prendre's un temps per replantejar l'enfocament del programa i definir límits més clars pel que fa a la informació que difonen. "Necessitem unes hores per valorar tot el que ha passat, digerir-ho i veure com millorar", han afirmat els conductors.

Aquest episodi deixa en evidència que la crònica social també s'ha de tractar amb responsabilitat periodística. La falta de contrast en la informació difosa no només ha afectat Ter Stegen i el seu entorn, sinó que també ha posat en escac la imatge de Catalunya Ràdio. Ara, el repte de l'equip de 'Que no surti d'aquí' serà recuperar la confiança de la seva audiència i definir fins a quin punt la premsa del cor té cabuda en un mitjà públic.