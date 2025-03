Gir de 180º a 'La Promesa' amb el comiat inesperat d'una segona protagonista

El repartiment de 'La Promesa' torna a patir una baixa significativa. Després de la tràgica mort de Jana, interpretada per Ana Garcés, ara és el torn d'Eva Martín d'acomiadar-se de l'exitosa sèrie. L'actriu, qui ha encarnat la marquesa de Luján, posa fi a la seva participació en la ficció, deixant els espectadors sorpresos.

El destí del personatge d'Eva Martín va prendre un gir inesperat després de ser acusada formalment de l'assassinat de Jana. Despreciada per tothom i amb un futur incert, Cruz va abandonar el palau escortada per la Guàrdia Civil. La seva última aparició va estar marcada pel menyspreu de Manuel, qui li va dedicar unes dures paraules abans de veure-la partir.

Des de la seva marxa, els seguidors de 'La Promesa' han especulat sobre la continuïtat d'Eva Martín en la trama. Una pista evident va ser la seva absència en la nova capçalera de la sèrie, un indici que també va acompanyar l'acomiadament d'Ana Garcés. A més, en una recent roda de premsa, l'actriu va parlar del seu personatge en passat, cosa que va alimentar més els rumors de la seva sortida definitiva.

| RTVE

Finalment, l'equip de 'La Promesa' va fer oficial un acomiadament a Eva Martín amb un emotiu homenatge. Com és tradició en la sèrie, l'actriu va rebre un calorós aplaudiment dels seus companys i un ram de flors com a reconeixement a la seva feina.

Josep Cister, creador de 'La Promesa', va ser l'encarregat de lliurar-li el ram, aixecant el seu braç en senyal d'homenatge mentre tot l'equip aplaudia. Comoguda pel moment, Eva Martín va expressar la seva gratitud: "Moltes gràcies a tots. És evident que no hi ha paraules. És un gràcies gegant. Han estat gairebé dos anys i mig impressionants i, des del primer a l'últim, gràcies per tot el que m'heu ajudat".

En el seu discurs, l'actriu també va reconèixer la feina en equip de 'La Promesa' i la importància dels seus companys en la creació del seu personatge: "Ha estat un plaer conèixer-vos a tots, sou un equipàs. Sense aquest equip aquesta marquesa no existiria perquè la feina és de tots. Gràcies Josep per l'oportunitat i per aquest regalàs de personatge i a tots els meus companys actors. Aquesta marquesa us porta al cor".

Així es tanca una etapa per a Eva Martín a 'La Promesa', encara que el futur del seu personatge continua sent un misteri. Josep Cister va deixar entreveure que el seu impacte en la història no ha acabat del tot: "Ja es veurà. Que estiguin atents els espectadors perquè la marquesa donarà molt de joc".