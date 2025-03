Llista de convidats d'El Hormiguero per a la propera setmana, amb tres cantants

Pablo Motos ha anunciat la llista de convidats que visitaran 'El Hormiguero' en els pròxims dies, oferint una programació variada amb figures destacades de la interpretació i també la música. El programa d'Antena 3 comptarà la setmana del 24 al 27 de març amb la presència dels intèrprets Blanca Suárez, Luis Zahera, Karra Elejalde i el cantant Pablo Alborán

D'aquesta manera, 'El Hormiguero' arrenca la setmana amb la visita de l'actriu Blanca Suárez. Presentarà la seva nova pel·lícula, titulada "La huella del mal", primera pel·lícula rodada al jaciment arqueològic d'Atapuerca, que s'estrenarà el 4 d'abril. En aquest thriller, Blanca Suárez interpreta una policia que ha d'investigar l'assassinat misteriós d'una jove el cos nu de la qual apareix on hauria d'estar la rèplica d'un enterrament neandertal.

Dimarts 25 de març, 'El Hormiguero' comptarà amb la presència de Luis Zahera i Karra Elejalde. Tenen nova pel·lícula, titulada “Tierra de nadie”, que arribarà als cinemes el 28 de març. Ambientada a Cadis, el thriller és una història d'uns amics atrapats en un polvorí que posarà a prova la seva amistat.

| Atresmedia

Dimecres torna a 'El Hormiguero' Pablo Alborán per presentar el seu nou material musical en primícia. Després de visitar Pablo Motos fa un any per anunciar-nos la seva retirada per compondre, el malagueny torna amb nova música. A més, Pablo Alborán està immers en el rodatge del seu primer projecte com a actor.

Finalment, tancaran la setmana d''El Hormiguero' els quatre finalistes d''El Desafío': Gotzon Mantuliz, Victoria Federica, Susi Caramelo i Lola Lolita.El concurs de reptes posa el fermall d'or a la seva cinquena edició amb una emocionant final que podrem veure divendres 28 de març en el prime time d'Antena 3.

En audiències, 'El Hormiguero' va superar els 1,7 milions de seguidors de mitjana amb un 12,1% de quota. Va ser el programa d'entreteniment més vist de la seva franja i davant dels seus rivals a Antena 3. L'espai conduït per Pablo Motos aconsegueix 4,1 milions d'espectadors únics, amb la visita de Goyo Jiménez.