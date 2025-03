La decisió d'Arturo Sancho que dona un gir de 180° al seu futur a 'La Promesa'

Després de la mort de Jana, Manuel, personatge d'Arturo Sancho, pretén recuperar els seus plans. Aquest divendres 21 de març a les 17:35h, els espectadors poden continuar gaudint de dos nous capítols de 'La Promesa' a La 1. Es tracta de la sèrie protagonitzada per Arturo Sancho, Eva Martín i Manuel Regueiro.

Recordem que, en el capítol anterior de 'La Promesa', Alonso seguia en xoc per la carta rebuda de la Casa Reial i Leocadia es va oferir a ajudar-lo, encara que no va aconseguir massa. El marquès li va dir al seu fill que no podien enterrar Jana al panteó familiar i va acabar acceptant, però no va voler que el seu pare o Lorenzo assistissin al sepeli. Ramona va demanar a Curro que descobrís qui va ser el veritable assassí de Jana i aquest va interrogar el doctor, però algú els espiava.

Les absències de Jana i Cruz marquen el dia a dia a 'La Promesa', però Alonso va intentar tenir la determinació necessària per tirar endavant. Injusta creia María Fernández que era la petició que li va fer a Samuel i va parlar amb el capellà per alliberar-lo del seu compromís. Ja no hi havia marquesa amb qui Petra tingués cap compromís, però ni tan sols això va aconseguir que l'ama de claus baixés la guàrdia.

| RTVE

En audiències, aquest mes de febrer, 'La Promesa' es va mantenir líder imbatible i va registrar el seu segon millor promig mensual històric: 13,8% de share, 1.056.000 espectadors i 1,4 milions de contactes. Va ser líder en la gran majoria de públics i en 11 de les 15 Comunitats. Incloent el consum diferit, va ser la ficció més vista del panorama nacional en el que va d'any en anotar una mitjana de 1.777.000 espectadors.

Què passarà en el capítol de divendres de 'La Promesa'?

En el nou capítol de 'La Promesa', Alonso confia en les gestions de Leocadia per salvar el marquesat sense imaginar quin és el dur requisit que aquesta li exigirà. Ramona està convençuda que la desaparició del doctor Gamarra guarda relació amb la mort de Jana i li demana a Curro precaució. Davant els esdeveniments, Manuel, personatge d'Arturo Sancho, es planteja recuperar els seus plans d'anar-se'n a Itàlia, encara que sigui sol i María Fernanda desitjaria poder abraçar-se a Samuel buscant consol.

L'arribada de Blanca Palomar ha suposat un alè d'aire fresc per a tots, però sobretot per a Manuel, que pren una decisió transcendental. Leocadia demana a Àngela que moderi la seva amistat amb Curro, cosa que deixa la jove descol·locada, ja que no entén bé el motiu. Samuel intenta que María Fernández torni al refugi, però la seva negativa porta a una altra de les donzelles a ajudar el sacerdot.

Davant l'exigència de la Casa Reial, Alonso es veu en la tessitura d'haver de prendre la decisió més difícil de la seva vida. Cruz fa dies que no hi és, però és una cosa que Petra no sembla haver assumit. I menys quan és Leocadia qui s'imposa a l'ama de claus: ara mana ella.