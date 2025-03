María Castro trenca el seu silenci després de la dolorosa sortida d'Ana Garcés de 'La Promesa'

Els seguidors de 'La Promesa' continuen processant el tràgic comiat de Jana, interpretada per Ana Garcés, que va ser assassinada en els últims episodis. La jove va rebre un tret mortal que va acabar amb la seva vida i amb la del nadó que esperava. Aquest gir dramàtic ha causat un gran enrenou entre els seguidors de 'La Promesa', deixant a molts espectadors descontents.

Enmig de la polèmica, María Castro, que dona vida a Pía, ha volgut parlar sobre la difícil decisió d'acomiadar un dels personatges més importants de la trama. A través de les seves xarxes socials, María Castro va publicar un simpàtic reel on, juntament amb altres membres del repartiment, està ballant al plató durant la gravació del funeral de Jana. Un moment que, segons María Castro, va ser necessari per alleujar la tensió d'aquells dies tan intensos.

"Aquests capítols han estat tan durs de gravar: el tret de Jana, la mort, el vetllatori... També l'acomiadament d'Ana Garcés, l'actriu (i companya de camerino). No només del personatge, ho han fet tot tan intens, que moments com el del vídeo es van fer necessaris per destensar. I relaxar les ments!", va explicar María Castro en la publicació, destacant com d'emocional va resultar el rodatge per a tot l'equip.

| RTVE

"Ana se'n va (encara que ja mai del tot), per decisió pròpia... i em consta que amb el cor ple. I aquesta ha estat la manera de justificar-ho, que com sempre mai agradarà a tothom", va comentar, mostrant el seu suport a Ana Garcés.

En el seu missatge, María Castro també va subratllar que la història no acaba amb la partida de Jana. La trama de venjança, que ha estat un eix central de la sèrie, continua oberta i promet donar girs inesperats. "Us esperem avui, com sempre, fidels a la resta de personatges i també a la venjança, que continua oberta i sense resoldre. En cert sentit, ara es multiplica, i la tasca de tots és venjar la seva mort. Per ella, pel personatge tan ben escrit i executat que us ha mantingut enganxats aquests dos anys i mig a la pantalla", va afirmar.

L'actriu va concloure amb una reflexió sobre la forta connexió que els seguidors han desenvolupat amb 'La Promesa'. "D'alguna manera és bonic que hagi aixecat ampolles, perquè només significa una cosa: que 'La Promesa' ja és part de la vostra vida. Què passarà ara?", concloïa el missatge.