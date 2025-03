Luitingo comunica als seus seguidors una gran notícia després de la seva ruptura amb Jessica Bueno

Luitingo ha compartit una notícia que el té completament eufòric. El sevillà, de 34 anys, ha començat el dia amb una sorpresa que l'ha deixat sense paraules i que no ha dubtat a compartir amb els seus seguidors a les xarxes socials. Una alegria inesperada que arriba en un moment complicat per a ell.

Recordem que Luitingo no travessa la seva millor etapa. Als problemes sentimentals després de la seva recent ruptura amb Jessica Bueno, s'hi sumen les dificultats mediàtiques que ha afrontat en els últims temps. Des de la filtració d'un àudio en què parlava en termes poc favorables sobre la model i els seus fills, ha perdut el suport de molts seguidors i ha rebut una onada de crítiques a les xarxes socials.

Des que es va conèixer el final de la seva relació, Luitingo ha estat blanc de nombrosos comentaris negatius al seu perfil d'Instagram. Per això, cada vegada que accedeix a la plataforma, ho fa amb l'expectativa de rebre més reaccions adverses. No obstant això, aquesta vegada la realitat ha estat diferent, brindant-li un motiu de felicitat que ha volgut compartir amb tothom.

| Mediaset

Luitingo ha rebut una de les notícies més gratificants enmig d'aquest difícil moment personal. Antonio Orozco, a qui considera un dels seus majors referents en la música, ha començat a seguir-lo a Instagram. "Quin despertar més bonic! Quina il·lusió més gran. Gràcies, mestre", ha expressat Luitingo a les seves xarxes, agraint el gest del reconegut artista.

Per a ell, aquest detall significa un gran suport en un context públic especialment complicat. Això sí, en la captura de pantalla que ha compartit el finalista de 'GH VIP', s'aprecia un detall curiós: a pesar de la seva admiració per Antonio Orozco, no el seguia prèviament a Instagram. La imatge mostra clarament l'opció de "seguir també", la qual cosa indica que ha estat Antonio Orozco qui ha pres la iniciativa de seguir-lo primer.