Primeres paraules d'Eva Martín sobre el gir de 180° del seu personatge a 'La Promesa'

'La Promesa' ha deixat els seus seguidors sense paraules amb la mort de Jana Expósito, un esdeveniment que ha generat un allau de reaccions. I és que durant tota la setmana la sèrie ha girat al voltant d'aquesta trama. Per parlar sobre aquest gir inesperat, Eva Martín, que interpreta la marquesa, ha intervingut en el programa de ràdio 'Las tardes de RNE'.

"Sabíem que això no agradaria a l'espectador perquè és un drama terrible perdre a Jana", ha reconegut l'actriu, conscient del malestar dels seguidors de 'La Promesa'. La mort d'un dels personatges més estimats ha estat una decisió valenta per part de l'equip creatiu, encapçalat per Josep Cister.

Malgrat la polèmica, Eva Martín defensa la necessitat d'aquests girs argumentals. "Però són coses que passen, les sèries diàries tenen això", assenyala, donant suport a l'estratègia dels guionistes. "Cal anar redireccionant les trames", argumenta. "Això és una cosa que està fent molt de mal a la gent perquè Jana era un personatge molt estimat, però show must go on (el show ha de continuar)", sentencia.

| RTVE

En la seva entrevista, Eva Martín també ha parlat sobre la seva experiència en la sèrie i el vincle amb el públic. "És un regalàs poder estar en un projecte com 'La Promesa' on estem rebent tant d'afecte del públic", afirma. Encara que reconeix l'esforç que suposa un format diari, destaca la recompensa de veure com l'audiència respon positivament: "És molt esforç fer una sèrie diària".

Un dels grans al·licients de la seva feina és donar vida a Cruz, un personatge que li permet explorar una faceta interpretativa diferent. "I en concret, el personatge de Cruz és un bombó perquè et permet fer moltes coses", confessa. "És molt divertit fer un malvat perquè has de passar línies vermelles i atrevir-te a fer coses que a la vida real no faries mai", afegeix Eva Martín.

Sobre el futur del seu personatge, l'actriu guarda silenci. Actualment, Cruz es troba a la presó després dels últims esdeveniments, però el seu retorn no està descartat.