El creador de 'La Promesa' revela la veritat darrere de la mort de Jana (Ana Garcés)

La impactant mort de Jana a 'La Promesa' ha deixat els espectadors sense paraules. La protagonista de la sèrie de La 1 ha viscut un tràgic final que molts no esperaven. Mentre en la ficció el misteri sobre el seu assassí segueix sense resoldre's, fora de la pantalla hi ha un responsable clar: Josep Cister, creador de 'La Promesa', que ha explicat els motius darrere d'aquesta decisió.

En una entrevista amb El Mundo, Josep Cister ha revelat que el destí de Jana es va decidir amb molta antelació: "És una decisió que vam prendre sis mesos abans. La realitat, a més que les trames s'esgoten i els actors també, és que ens vam plantejar que s'acostava el seu final. El meu cap ho ha imaginat sempre, perquè sempre em poso en el pitjor dels escenaris", ha comentat.

L'episodi en què Jana mor en braços de Manuel ha estat un dels moments més colpidors de 'La Promesa', un cop que ha deixat empremta en els seguidors. De fet, el mateix Josep Cister admet que li va impactar veure-la en pantalla. "Jo mateix deia, 'quina salvatjada!' i els meus companys em contestaven: 'però si ho has escrit tu'", confessa.

| RTVE

Malgrat el gran dolor que ha generat la pèrdua de Jana, Josep Cister ha aclarit que aquest gir narratiu no marca el final, sinó un nou començament. "'La Promesa' ve ara amb més sorpreses que mai i amb dues vessants de la història molt importants", ha avançat, assegurant que l'impacte d'aquesta mort impulsarà noves trames.

Un dels protagonistes que prendrà més rellevància serà Curro, personatge de Xavi Lock, que s'embarcarà en una perillosa investigació per descobrir la veritat sobre la mort de la seva germana. "S'endinsarà en una investigació molt perillosa", ha assenyalat el creador de 'La Promesa'.

"Hi haurà moments sorprenents per als espectadors. La sèrie mantindrà l'interès perquè dels finals feliços una sèrie no viu. Necessites repulsar les històries i la mort de Jana l'únic que fa és remotoritzar la sèrie", ha destacat Josep Cister.

Sobre el futur de Cruz, Josep Cister prefereix mantenir el misteri, però deixa clar que la seva història no ha acabat: "Ja es veurà. Que estiguin atents perquè la marquesa donarà molt de joc".