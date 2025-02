Gir de 180º a 'Bake Off: Famosos al horno' amb un expulsat i un nou concursant

Una setmana més 'Bake off: Famosos al horno' ja compta amb el seu sisè expulsat i va revelar la identitat del nou concursant. Recordem que la setmana passada Pol Espargaró va haver d'abandonar per uns dies el seu lloc com a pastisser per una competició. La seva substituta ha estat Garbiñe Muguruza, l'extenista hispanoveneçolana.

Va demostrar ser una substituta excepcional, superant amb èxit cada desafiament i lluitant fins al final pel davantal estrella, cosa que va deixar el jurat impressionat amb la seva habilitat i dedicació. Tot això va ocórrer en una nit en què es van acomiadar d'un dels fitxatges més destacats, qui ha aconseguit guanyar-se l'afecte de tothom en aquesta nova edició.

En la primera prova, els pastissers van haver de realitzar unes postres aparentment fàcils però que, en realitat, són molt complicades: unes bambes de nata. La dinàmica per seguir els passos de la recepta va dificultar encara més el repte perquè hi va haver problemes de comunicació. Algunes bambes van resultar cremades i altres, segons els jutges, semblaven polvorons.

Després de la degustació, els jutges van assenyalar a Víctor Sandoval i a Mark Vanderloo com els pitjors en aquesta prova. I Garbiñe Muguruza sembla que va tenir la sort del principiant, ja que va guanyar la degustació a cegues. Nagore Robles va ocupar el segon lloc i va lamentar el següent: "La nova va i m'avança per la dreta".

| RTVE

En la prova fantasia el repte era autoretratar-se a ells mateixos en el pastís. Benita va decidir reflectir la seva transició de Maestro Joao amb un enfocament en blanc i negre, mentre que Víctor Sandoval es va arriscar a incorporar meló en el pa de pessic, cosa que va sorprendre positivament el jurat. Per la seva banda, la nova pastissera va tornar a deixar a tothom impressionat amb la seva destresa en la rebosteria. Lidia també va entregar un pastís perfecte.

En canvi, qui va sortir mal parat en aquesta prova va ser Mario Marzo que va descobrir que la seva nata estava tallada. Carmen Morales es va conformar amb un pastís "boníssim, però dur". Mark Vanderloo "va barrejar coses sense sentit" i Isabel Gemio va evolucionar, però sense arriscar.

Després de la decisió, Nagore Robles i Garbiñe Muguruza es van convertir en les millors pastisseres, però va ser la tertuliana qui es va emportar el davantal estrella que ho va celebrar per tot el que val.

En l'altre extrem hi van estar Mark Vanderloo, Mario Marzo i Víctor Sandoval, qui no van aconseguir destacar tant. Va ser llavors quan Roncero va sentenciar: 'El pastisser que abandona la carpa és Marck Vanderloo'.