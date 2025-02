Qui és Garbiñe Muguruza, la substituta de Pol Espargaró a 'Bake Off' a La 1?

'Bake Off: Famosos al forn' té una nova concursant al seu obrador. El talent show de La 1 ha descobert la seva nova participant després de la inesperada sortida de Pol Espargaró per motius professionals. Es tracta de Garbiñe Muguruza, que substituirà el pilot durant un temps indefinit a 'Bake Off: Famosos al forn'.

D'aquesta manera, en el programa anterior, Pol Espargaró va anunciar que es veia obligat a abandonar durant el talent show: "Desgraciadament us hauré de deixar durant un període. Tinc una competició de la qual no puc escapar-me. Espero que aquesta no sigui l'última vegada". No obstant això, per ara es desconeix el nombre de programes de 'Bake Off: Famosos al forn' en els que no participarà.

Al llarg de la vetllada, els participants de 'Bake Off: Famosos al forn' hauran de replicar unes postres aparentment fàcils però que, en realitat, són molt complicades: unes bambes de nata. La dinàmica per seguir els passos de la recepta dificulta encara més el repte perquè els famosos tindran alguns problemes de comunicació. En la prova fantasia, els pastissers han de mostrar el seu costat més creatiu per realitzar el seu autoretrat en forma de pastís.

| RTVE

En audiències, la cinquena nit de 'Bake Off: Famosos al forn' va baixar lleugerament després del seu màxim a un correcte 10,1% i 696.000. El programa de Paula Vázquez va pujar a un 12,8% en target comercial.

Qui és Garbiñe Muguruza?

Garbiñe Muguruza és una tennista hispanoveneçolana. Va representar Espanya en el circuit de la WTA, al seu equip nacional en Copa Federació, i a nivell olímpic, a Rio 2016 i Tòquio 2020.

Els seus èxits més destacats en individuals van ser dos campionats de Grand Slam (Roland Garros 2016 i Wimbledon 2017), dos subcampionats (Wimbledon 2015 i Open d'Austràlia 2020), el títol de mestra del WTA Finals 2021, a més d'altres set tornejos de la WTA. El 2017 va assolir el número 1 mundial, també va ser nomenada jugadora de l'any als Premis WTA i ITF, i nominada a esportista de l'any als Premis Laureus. El 2024, amb 30 anys, va anunciar la seva retirada del tennis després de 12 anys de carrera professional.