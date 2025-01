El cop directe de Paula Vázquez a la direcció de RTVE per l'horari de 'Bake Off'

Paula Vázquez ha tornat una vegada més a les pantalles com a presentadora de 'Bake Off: Famosos al horno', que va estrenar fa dues setmanes la seva temporada. No obstant això, la comunicadora estarà aquesta setmana quatre nits en el prime time de RTVE, també al capdavant del Benidorm Fest. El que ningú esperava era que Paula Vázquez, durant la roda de premsa d'obertura de la preselecció d'Espanya a Eurovisió, llancés un dard directe a la direcció de RTVE.

I és que Paula Vázquez ha aparegut per sorpresa amb el trofeu del Benidorm Fest. Tanmateix, no era el real, ja que es tractava d'un pastís, que no han dubtat a degustar alguns dels presents. Ha estat en aquest moment quan Paula Vázquez ha pronunciat una frase en promocionar el programa d'aquesta nit de 'Bake Off: Famosos al horno'.

"A les 22:50h, encara que a vegades comença una mica més tard...", deia Paula Vázquez de manera inesperada. Es tracta d'una crítica subtil a l'horari d'inici de 'Bake Off: Famosos al horno'. I és que, malgrat ser promocionat per a les 22:50h, la seva tercera entrega va començar a les 23:12h la setmana passada, el que suposa més de vint minuts tard.

| RTVE

Cal destacar que, el primer repte al qual s'enfrontaran els concursants de 'Bake Off: Famosos al horno' serà la prova tècnica.Hauran de replicar un dels pastissos més estimats i emblemàtics: la Sacher, un pastís de xocolata clàssic davant el qual és impossible resistir-se.

A més, durant aquesta elaboració, els famosos hauran de treure temps per cantar algunes de les cançons més romàntiques de tots els temps en un karaoke habilitat a la carpa per a l'ocasió.

Després, en la prova fantasia de 'Bake Off: Famosos al horno', prepararan un postre tipus tiramisú. No obstant això, hi haurà un inconvenient: els famosos hauran d'afegir a aquest postre un ingredient el sabor del qual no els agradi gens ni mica. En aquesta segona prova, la carpa acollirà la visita de Blas Cantó i Toñi Salazar, finalista i primera expulsada de l'anterior edició del concurs de La 1.