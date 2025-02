Les paraules de Victor Sandoval que confirmen la seva abrupta sortida de 'Ni que fuéramos'

Victor Sandoval ja no forma part de l'equip de col·laboradors de 'Ni que fuéramos'. El tertulià ha estat vinculat a l'espai de Ten des dels seus inicis, però ara ha confirmat la seva abrupta sortida. Una marxa que succeeix després de les diferents polèmiques masclistes i homòfobes que ha protagonitzat Victor Sandoval, que van provocar que el públic demanés massivament el seu acomiadament.

D'aquesta manera, ha estat a 'Mañaneros' on Victor Sandoval ha parlat de la seva sortida de 'Ni que fuéramos', en una secció en la qual estava parlant de amb qui no es quedaria tancat en un ascensor. El col·laborador assenyalava Marta Riesco, cosa que feia reaccionar a Adela González: "Però si sou companys de feina". No obstant això, Victor Sandoval ho negava: "Jo no, no sóc company d'aquesta senyora, no ha estat a 'Bake Off'".

"No, no, a 'Ni que fuéramos' sí, que també treballes allà", insistia Adela González. Era llavors quan Victor Sandoval confirmava la seva sortida: "Per ara estic... Bé... Jo en aquest moment estic a 'Bake Off', 'Ni que fuéramos' per ara no", deia.

Cal destacar que, en una entrevista a Lecturas, Victor Sandoval també ha parlat del seu futur a 'Ni que fuéramos': "Per ara no hi sóc. Vaig anar tres dies a promocionar 'Bake Off' però perquè no havia d'anar a fer promoció fora, però ara no tinc temps. Tinc 'Mañaneros' el dilluns, un pòdcast... Per ara no hi aniré".

"Els tres dies que hi he anat han estat horribles, però quan em tornin a trucar per anar-hi fix ja veuré. Però evidentment després del llistó tan alt amb 'Famosos al horno' només vull anar on se'm vulgui i que m'ho passi bé no on pateixi. Hi ha personatges que em fan sentir incòmode i jo no vull estar així", afegia.

"Prefereixo passar gana perquè ja hi estic acostumat. Em quedo a casa meva i que la gent no vegi aquest costat que no només tinc jo, que el té tothom. I parlo de qualsevol programa. Això et costa tenir deutes perquè el telèfon no sona contínuament", concloïa Victor Sandoval a l'entrevista.