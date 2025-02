'Bake Off' dona la sorpresa amb l'arribada d'un nou concursant misteriós

L'últim episodi de 'Bake Off: Famosos al forn' acabava amb triple sorpresa. D'una banda, la doble expulsió acabava amb el concurs de dues de les seves celebrities més estimades: Yurena i Cristina Tárrega. No obstant això, el talent de Paula Vázquez patia una nova pèrdua.

"Us he de deixar durant un temps", anunciava Pol Espargaró. El pilot comunicava així la seva retirada del concurs, que es devia a la seva participació en una competició de la qual "no pot escapar-se". No obstant això, aclarava que es tractava d'un abandonament temporal, en què seria substituït per un dels seus grans amics.

"Em substituirà mentre jo no sigui aquí", explicava l'esportista, que deixava un dels seus cascos com a testimoni. "Estic en les seves mans: si ella és eliminada, jo també seré eliminat", deixava clar Pol Espargaró, que lamentava que la situació es donés així.

De moment, són poques les pistes sobre el nou concursant que prendrà el seu lloc a 'Bake Off'. Com a únic indici, tenim les paraules del jove pilot, que va assegurar que es tractava d'un "esportista d'elit amb qui tinc molt bona relació".

Com comentàvem, Pol Espargaró va deixar el seu casc en mans de Paula Vázquez perquè el donés al seu substitut. "Això m'ha salvat la vida moltes vegades, i ara ho deixo a aquesta persona", aclarava. Això ha encès les alarmes en alguns usuaris, que ja especulen que podria tractar-se d'algun company de professió.

No obstant això, 'Bake Off' no aclarava qui podria ser la misteriosa figura que concursaria en nom del pilot. No ho farà fins a la nova entrega del programa aquest dilluns, on per fi coneixerem la seva identitat. Un programa que arriba carregat d'emocions i que tornarà a posar a prova l'habilitat pastissera dels nou concursants que resten.

Durant la nova entrega, els aspirants hauran de replicar unes bambes de nata i mostrar el seu costat més creatiu fornejant un autoretrat en forma de pastís. Tot això, amb la visita de la concursant més veterana de 'Bake Off': Yolanda Ramos. La còmica, que va participar tant en la primera com la segona edició del talent, acudirà una vegada més al programa a aconsellar, a la seva manera, als concursants.