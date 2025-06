Gerra d'aigua freda per a Julen Katzy després de conèixer el seu futur a 'Valle Salvaje'

L'aparent harmonia entre don Bernardo i el seu fill Leonardo, personatge de Julen Katzy, semblava haver-se consolidat des de l'arribada del marquès a 'Valle Salvaje'. Tanmateix, tot apunta que aquella pau no era més que una il·lusió. Bàrbara ha aconseguit guanyar-se una certa simpatia per part del conseller del rei, i la determinació de Leonardo com a capatàs ha estat digna d'elogi. Tot i així, don Bernardo no ha deixat de banda els seus plans, just quan semblava que ressorgia una connexió entre la jove i el seu fill.

La tensió es desferma quan Bàrbara acudeix al paller amb la ferma intenció d'obtenir respostes. Necessita saber si Leonardo, personatge de Julen Katzy, ha revelat al seu pare el que va passar: "Ho lamento, però ho vaig haver de fer perquè entengués el meu veritable motiu per ser aquí. Vaig haver de dir-li que és per vostè que aguanto les llargues jornades de feina. El dolor a les mans, a l'esquena. Per vostè ho aguantaria tot. Havia de fer veure al meu pare que el meu amor per vostè val la pena, que és el meu motiu més gran per viure. Li demano disculpes de tot cor per haver-l'hi explicat".

"El seu pare no s'esforça a amagar quan algú no li cau bé", respon aleshores Bàrbara a 'Valle Salvaje'. "Doncs sort que li he caigut en gràcia, perquè cada vegada que ens creuem sembla que estaria encantat d'imposar-me una penitència", afegeix amb ironia.

Tanmateix, Bàrbara no triga a deixar clara la seva postura: "Pel que fa a nosaltres dos, les coses no han canviat, segueixen igual. És cert que fa temps m'importava ser acceptada per la seva família, però ja no, Leonardo".

L'endemà, don Bernardo visita el paller de 'Valle Salvaje' per parlar amb el seu fill. El felicita pel seu rendiment: "He estat buscant i no he trobat ningú que tingui cap queixa de la teva feina com a capatàs". "No m'ha estat fàcil, però m'he fet un nom aquí. M'he guanyat el respecte dels homes, de don Rafael, Bernardo i de tothom", respon Leonardo, personatge de Julen Katzy.

Tanmateix, l'alegria s'esvaeix en sentir les següents paraules del seu pare: "Això t'ho emportes quan tornis a la Cort". "No pensaràs que deixaré que continuïs fent de capatàs aquí tota la vida?", pregunta.

El jove, ferm, planta cara al seu progenitor: "M'he guanyat el dret a decidir sobre el meu futur. Estic bé aquí, no necessito res més. No li demanaré diners ni que exerceixi la seva influència perquè l'únic que vull és continuar lluitant per Bàrbara".

"Cap dona, ni tan sols Bàrbara val tant com el que t'estàs jugant ara mateix a la teva vida", respon don Bernardo. Leonardo, personatge de Julen Katzy, l'acusa de tractar-lo com un nen, però don Bernardo llança un dur veredicte: "És evident que t'has guanyat el respecte de tothom, fins i tot el meu, però no et quedaràs aquí tota la vida. És un bon lloc, però no és per a tu. I la segona, Bàrbara és una bona dona, bella, intel·ligent, té un cert encant, però igual que aquestes terres no és per a tu".

"Trobarem una esposa que et satisfaci a tu i també als nostres interessos, però t'asseguro que no serà Bàrbara", afegeix. I abans de retirar-se, llança la sentència que ho canvia tot a 'Valle Salvaje': "Tornaràs a la Cort tan bon punt jo t'ho digui".