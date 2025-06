Primeres paraules d'Alicia Moruno després de conèixer-se el seu tràgic final a 'La Promesa'

La història de l'Eugenia a 'La Promesa' ha arribat al seu final. El seu retorn al palau, després d'una llarga recuperació, va ser decidida a ajustar comptes i a recuperar el temps perdut amb el seu fill Curro. Però, traïda per l'aliança entre Leocadia i Lorenzo, els seus plans s'han vist truncats i ha optat per un desenllaç tràgic, morint després de saltar des del torreó.

Alicia Moruno, l'actriu que ha interpretat l'Eugenia a 'La Promesa', s'ha acomiadat amb gratitud i emoció. "Tornar a interpretar l'Eugenia ha estat molt bonic, sobretot veure el canvi que ha tingut", ha afirmat.

"L'Eugenia torna amb ganes de posar els punts sobre les is. Tanmateix, és una persona bona que ha topat amb gent de mal cor. Ella intenta fer justícia, però acaba com acaba. Tot i així, se'n va orgullosa del que ha fet", ha explicat Alicia Moruno.

| RTVE

Un dels majors desafiaments per a l'actriu ha estat adaptar la seva interpretació a la naturalesa no cronològica del rodatge. "És una ajuda molt necessària", ha dit sobre el paper de les coaches que han estat pendents de cada detall. A més, ha volgut expressar el seu agraïment a qui va escriure l'arc del seu personatge: "M'han regalat un autèntic caramel que, des d'aquí, ho agraeixo".

La relació entre l'Eugenia i en Curro ha estat un dels vincles més potents de 'La Promesa': "Les meves seqüències amb en Curro sempre estan plenes de molt d'amor. El meu fill és la persona de qui he rebut amor en paraules majúscules. Quan li dic 'la mort és l'únic que no em poden treure', quan les nostres mirades es creuen, li estic demanant perdó. Em sembla una seqüència molt fràgil i, alhora, molt forta. En aquesta seqüència he sentit, literalment, que em moria perquè marxo de 'La Promesa' i deixo el meu fill aquí amb tot".

Pel que fa al seu objectiu com a intèrpret, Alicia Moruno ho ha tingut clar: "Estar al nivell que mereix l'Eugenia. És una dona bona, un ésser de llum que ha estat aixafada. Ha estat carn de canó perquè a aquestes persones de cor buit no els agrada que la gent sigui feliç i s'encarreguen d'aixafar-la. Això és el que li ha passat a l'Eugenia. No li han permès ser ella".