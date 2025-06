Ningú no esperava l'aparició sorpresa al sopar de José Manuel Seda a 'Valle Salvaje'

El sopar de José Luis, personatge de José Manuel Seda, s’interromp amb una arribada inesperada. Aquest dijous 5 de juny, a les 17:00h, els espectadors poden gaudir d’un nou capítol de 'Valle Salvaje' a La 1. Es tracta de la sèrie protagonitzada per Rocío Suárez de Puga, José Manuel Seda, Marco Pernas o Sabela Arán, entre d’altres.

Recordem que, en el capítol anterior de 'Valle Salvaje', després de la petició que abandonés la vall, Victoria va treure l’as que tenia guardat sota la màniga i va amenaçar Mercedes. En un gir inesperat, la duquessa va aconseguir capgirar la situació, aturant així l’amenaça de Felip.

Per la seva banda, Úrsula no es va rendir i va continuar decidida a complir el misteriós pacte que va segellar amb Victoria quan va arribar a 'Valle Salvaje'. El que encara no havia sortit a la llum era la naturalesa d’aquest acord: el seu objectiu real era casar-se amb Rafael? Tanmateix, Adriana va idear una estratègia per desemmascarar Úrsula i va demanar ajuda a Luisa.

| RTVE

En audiències, durant el passat mes d’abril, 'Valle Salvaje' va aconseguir el seu millor promig mensual en quota i milers a la franja de sobretaula. Per tant, la sèrie va aconseguir un comportament a l’alça setmana rere setmana, amb una mitjana del 9% de quota i més de 700.000 espectadors.

Què passarà al capítol de dijous de 'Valle Salvaje'?

Al nou capítol de 'Valle Salvaje', amb l’ajuda de Luisa, Adriana creu que la primera carta de Victoria Úrsula revelarà els motius darrere dels seus plans. En no trobar el que busca, decideix traslladar a Julio i a Rafael les seves sospites sobre aquesta missiva, però la reacció dels dos germans no és la que ella esperava. I és que, influïts per la mateixa Úrsula, tots dos tornen a posar en dubte les paraules d’Adriana, afeblint encara més la seva posició.

Malgrat l’escenari complicat que travessa Victoria, els plans de casament amb José Luis, personatge de José Manuel Seda, segueixen el seu curs. El duc organitza un sopar de gala per convèncer Don Hernando que assisteixi al seu casament, quan algú interromp la vetllada: Felip. Paral·lelament, aquesta vetllada representa un desafiament important per a Eva, que haurà de superar una prova com a cuinera.