El canvi d'estratègia de Bertín Osborne després del que ha passat a 'Tu cara me suena'

Després d'unes primeres setmanes en què la seva presència generava més dubtes que certeses, Bertín Osborne ha començat a brillar amb llum pròpia a 'Tu cara me suena'. La seva participació, que va començar entre vacil·lacions i crítiques, ha experimentat una evolució notable. Ara, Bertín Osborne es mostra molt més solt, confiat i entregat a l'esperit del programa.

L'actuació que ha marcat un abans i un després en la seva trajectòria a 'Tu cara me suena' ha estat la seva imitació de l'artista Zucchero. Un repte que va assumir amb una implicació especial i que va sorprendre tant pel semblant físic com pel treball vocal. "Com es nota que t'ho estàs treballant", li va reconèixer Manel Fuentes abans de la seva actuació.

La seva connexió amb Zucchero no era casual, ja que Bertín Osborne va explicar que havia coincidit amb ell a Itàlia durant la seva etapa com a presentador. El resultat va ser tan convincent que, després de sortir del 'clonador', molts van veure en ell la seva millor interpretació fins al moment. "No sé què et diran, però, si permeten l'opinió del presentador, jo crec que és la millor imitació que has fet aquesta temporada a 'Tu cara me suena'", va dir Manel Fuentes sense embuts.

| Atresmedia

"Aquesta nit he vist Zucchero imitant Bertín Osborne", va dir Flo, que també va destacar el seu progrés: "Per primera vegada has sortit de la teva zona de confort, deixant el teu to de veu".

Bertín Osborne, per la seva banda, va reconèixer la dificultat que suposa deslligar-se del propi estil vocal: "És el més complicat per a nosaltres, els que cantem". Unes paraules que van rebre el suport de Lolita, que va subratllar la seva evolució: "Bertín cada dia es supera més. Vas perdent la por, vens a jugar, a passar-t'ho bé, i això es nota".

Chenoa també va valorar la seva entrega a 'Tu Cara Me Suena': "Tots els cantants, quan estem en situació de no confort, el que fem és buscar en la nostra veu. Em sembla molt valent el que acaba de fer".

Un dels moments més reveladors va ser quan Bertín Osborne va confessar que un consell de Florentino havia estat clau per al seu canvi de mentalitat. "L'altre dia, cantant Andrea Bocelli, que jo pensava que ho havia fet molt bé, em va donar una puntuació més baixa que els altres. Em va explicar per què i em va semblar fenomenal", va recordar. I va afegir: "M'ho vas dir l'altre dia i tenies tota la raó i et dono les gràcies".