El descobriment de Rocío Suárez de Puga que dona un gir de 180° a 'Valle Salvaje'

Adriana, personatge de Rocío Suárez de Puga, esperançada, ensenya la carta d'Úrsula a Julio i Rafael. Aquest divendres 6 de juny, a les 17:00h, els espectadors poden gaudir d'un nou capítol de 'Valle Salvaje' a La 1. Es tracta de la sèrie protagonitzada per Rocío Suárez de Puga, José Manuel Seda, Marco Pernas o Sabela Arán, entre d'altres.

Recordem que, en el capítol anterior de 'Valle Salvaje', amb l'ajuda de Luisa, Adriana va creure que la primera carta de Victoria a Úrsula revelaria els motius darrere dels seus plans. En no trobar el que buscava, va decidir traslladar a Julio i a Rafael les seves sospites sobre aquesta missiva, però la reacció d'ambdós germans no va ser la que ella esperava. I és que, influïts per la mateixa Úrsula, tots dos van tornar a posar en dubte les paraules d'Adriana, debilitant encara més la seva posició.

Tot i l'escenari complicat que travessava Victoria, els plans de casament amb José Luis van seguir el seu curs. El duc va organitzar un sopar de gala per convèncer Don Hernando que assistís al seu casament, quan algú va interrompre la vetllada: Felip. Paral·lelament, aquesta vetllada va representar un desafiament important per a Eva, que va haver de superar una prova com a cuinera.

| RTVE

En audiències, durant el passat mes d'abril, 'Valle Salvaje' va aconseguir el seu millor promig mensual en quota i milers a la franja de sobretaula. Per tant, la sèrie va aconseguir un comportament a l'alça setmana rere setmana, amb una mitjana d'un 9% de quota i més de 700.000 espectadors.

Què passarà al capítol de divendres de 'Valle Salvaje'?

Al nou capítol de 'Valle Salvaje',Felip interromp el sopar de gala dels Gálvez de Aguirre disposat a dir alguna cosa en públic. Té alguna cosa important a dir i Mercedes creu que ha arribat el moment de la caiguda definitiva de Victoria. Tanmateix, aquesta sempre troba la manera de mantenir-se ferma, fins i tot a la vora de l'abisme.

D'altra banda, Adriana, personatge de Rocío Suárez de Puga, ensenya la carta d'Úrsula a Julio i Rafael i per fi pot demostrar que tenia raó. La presència de don Hernando a la Casa Petita sembla estrènyer la complicitat entre Bàrbara i Leonardo. Pel que fa a Raimunda, la cosa no pinta bé, ja que la seva salut es deteriora ràpidament i només Matilde n'és plenament conscient.