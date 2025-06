La tragèdia sacseja 'La Promesa' amb la mort d'una estimada protagonista

El drama ha tornat a sacsejar 'La Promesa' amb un dels seus episodis més colpidors des de la pèrdua de Jana i la detenció de Cruz. El que havia de ser un dia de celebració familiar ha acabat convertint-se en un infern que marcarà per sempre els Luján.

Durant el bateig dels fills de Catalina, un esdeveniment envoltat d'alegria i reconciliació, tot s'ha convertit en caos amb la inesperada irrupció d'Eugenia, armada amb la pistola del capità De la Mata. Tot i haver estat expressament exclosa de la cerimònia, la dona ha irromput enmig de la festa i ha obert foc, ferint Adriano. Aquest ha estat traslladat a l'hospital en estat crític a causa de la greu hemorràgia provocada pel tret a ' La Promesa' .

Enmig de la confusió, Eugenia ha aprofitat l'enrenou per segrestar l'Andrés, el nadó amb qui mantenia un profund vincle emocional, i portar-lo fins al capdamunt del torreó del palau. La seva intenció era saltar al buit amb el nen, en un gest desesperat impulsat per la manipulació i el turment psicològic que arrossegava, alimentat per les estratègies de Leocadia i Lorenzo.

| RTVE

Curro, testimoni de l'horror, ha corregut fins al punt més alt del torreó intentant impedir la tragèdia a 'La Promesa'. Però els seus esforços han estat en va. Eugenia, consumida pel seu dolor i la bogeria, s'ha llançat al buit. Tot i que el desenllaç ha estat fatal per a ella, el nadó ha aconseguit sobreviure gràcies a la ràpida intervenció de Curro, que l'ha pogut rescatar a l'últim instant.

L'escena ha deixat sense alè tant als habitants de 'La Promesa' com als espectadors. Amb un to fosc i colpidor, aquest capítol se suma a la llista dels més durs de la sèrie.

En audiències, durant el mes de maig, 'La Promesa' va aconseguir màxim històric amb una mitjana del 14,4% de quota i 1.012.000 seguidors. La sèrie, que va pujar quatre dècimes de share respecte al mes d'abril, va liderar la seva franja en tots els seus capítols. A més, va ser l'opció més vista entre els joves de 13 a 24 anys i adults de 45 anys en endavant i també va liderar en dotze de les quinze comunitats.