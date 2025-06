TVE cancel·la l'estrena de 'La Frontera' després de les males audiències de 'Weiss & Morales'

TVE ha decidit cancel·lar l'estrena de 'La Frontera', anunciada per al proper 13 de juny. L'ens públic tenia previst continuar apostant per la ficció la nit de divendres. Tanmateix, TVE ha aixecat l'estrena de 'La Frontera', previsiblement després de les males audiències de 'Weiss & Morales', que en el seu tercer capítol ha caigut a un 4,8% i 471.000.

Per tant, queda a l'aire la nova data d'estrena de 'La Frontera', que sí que arribarà completa a Prime Video el mateix divendres 13 de juny. De fet, La 1 de moment no té nits entre setmana per a la seva emissió, tenint en compte que el primer forat lliure no seria fins dimecres 25 de juny amb el final de 'The Floor'. No obstant això, també seria possible optar per la nit de diumenge, una estratègia ja utilitzada en el passat amb altres ficcions com 'La ley del mar' o 'Zorro'.

Recordem que 'La Frontera' es trasllada a l'any 1987, quan França comença a col·laborar amb Espanya en la lluita antiterrorista. En contra de l'opinió de la cúpula d'ETA, que busca el diàleg, un petit grup dissident decideix atemptar a París com a venjança. A través d'una de les seves informadores, el capità de la Guàrdia Civil destinat al País Basc, Mario Sanz (Javier Rey), s'assabenta d'aquesta acció a la capital francesa.

| RTVE

Contra vent i marea s'embarca en un viatge per evitar que passi, tot i les ordres dels seus superiors, i els múltiples problemes que es trobarà pel camí. A més, coneixerà Izaskun Bergara (Itsaso Arana), una professora de Donosti amb qui inicia una relació sentimental. Finalment, ella també es veurà implicada en l'aventura de Mario per impedir l'atemptat.

El capità decidirà actuar pel seu compte, en col·laboració amb Léon Renaud (Vincent Pérez), un policia francès amb qui intentarà evitar l'atemptat i detenir els terroristes.

El repartiment de 'La Frontera' està encapçalat per Javier Rey, conegut pels seus treballs a 'Los pacientes del Doctor García' o 'Fariña'. L'acompanya Itsaso Arana, que ha treballat a 'Detective Touré' o "Volveréis" (Jonás Trueba) i 'Las de la última fila'. Així com Vincent Pérez, que ha participat a "La Reina Margot", "The Aeronauts" o "El profesor de esgrima".

Completen el repartiment protagonista Enrique Guaza, Rebeca Matellán, Asier Hernández, Amaia Aberasturi i Fred Tatien. Al voltant d'aquest elenc, Victor Clavijo, Karlos Aurrekoetxea, Olaya Caldera, Mikel Losada, Goize Blanco i Pepe Lorente són alguns dels noms que completen l'equip artístic de la sèrie.