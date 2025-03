L'impactant incident que obliga a Gala a retirar-se de la prova a 'Supervivientes'

La fam, els mosquits o les tempestes extremes a Hondures fan que 'Supervivientes' no sigui un concurs gens fàcil. El reality més extrem de la televisió sotmet els seus concursants a les dures condicions de l'illa i això pot donar peu a algun que altre ensurt. En aquesta ocasió, Gala Caldirola ha tingut un petit incident mèdic que l'ha deixat fora de la prova de líder.

La model i ex tronista ha patit un petit contratemps en què s'ha clavat una estella enorme al peu. Davant l'espant dels seus concursants, Gala Caldirola ha sabut mantenir la calma i gestionar la situació de la millor manera possible. "Em fa mal però puc moure els dits", es deia a si mateixa per tranquil·litzar-se.

Tal com s'ha pogut veure en les imatges, l'estella (d'uns 15 cm) es clavava a una gran profunditat. Tant els seus companys com el públic al plató no podien sortir del seu astorament, observant com així i tot la concursant es mantenia tranquil·la. "Déu meu Gala", exclamava Pelayo Díaz, en xoc.

Més endavant, durant la segona gala de 'Supervivientes', Gala Caldirola s'ha ensorrat. Ha estat just abans de participar en el joc de líder, quan la model es quedava al costat de Laura Madrueño entre llàgrimes. En aquesta ocasió, la prova era una de les mítiques del programa: aguantar penjada en un pal.

| Mediaset

"No sóc capaç de fer-ho", plorava ella, que assegurava no poder participar. "Ja heu vist el que m'ha passat i estic plena de trepitjades, cops...", seguia explicant, assegurant que li feia molt mal el peu. La model també explicava que està prenent medicació i això la fa estar marejada.

"Volem assegurar que la Gala ho ha intentat", ha volgut explicar Laura Madrueño al seu favor. "Ella s'ha penjat del pal però estava marejada i ha hagut de baixar", seguia dient la presentadora de 'Supervivientes', que intentava calmar la model.

També ha intentat animar-la Terelu Campos, que tampoc podia participar en la prova per no ser concursant oficial. "Ella pensa que no és valenta... només cal veure les imatges d'aquesta dona durant la setmana", l'animava.

Finalment, la model s'ha quedat sense participar en una de les proves més mítiques de 'Supervivientes'.