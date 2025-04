Jorge Javier Vázquez es pronuncia ara sobre la pujada d'audiències de 'El Diari'

Nou mesos després de la seva estrena i després de molts rumors de cancel·lació, 'El Diario de Jorge' ha aconseguit fer-se un lloc a les tardes televisives. En els últims dies, el programa de testimonis presentat per Jorge Javier Vázquez ha pujat, aconseguint fins i tot el lideratge. És per això que el presentador ha dedicat unes paraules a l'equip de 'El Diario de Jorge'.

Recordem que, aquest dilluns 7 d'abril, quan 'El Diario de Jorge' va aconseguir màxim històric a Telecinco. El programa de Jorge Javier Vázquez, que també va liderar la seva franja, va marcar un estupend 11,9% de share i 796.000 espectadors, superant en sis dècimes en la seva franja a 'Y ahora Sonsoles'.

D'aquesta manera, Jorge Javier Vázquez ha reflexionat en el seu blog de Lecturas sobre la seva feina. "A mi em pregunten cada dos per tres que quan deixo la televisió, "amb lo bé que podries estar a casa sense fer res", afegeixen. Crec que tenim massa idealitzat aquest "no fer res"", ha escrit el presentador.

| Mediaset

"Treballo perquè és una manera de seguir relacionant-me amb el món, perquè m'entreté, m'ho passo bé, perquè em segueixo rient, perquè em segueix donant moltes satisfaccions. Perquè la meva feina és molt boja i jo, com Pilar Eyre, no concebo la vida sense bogeria. I treballo perquè em trobo bé per fer-ho encara que molta gent em vegi ja gran", afegia el presentador.

"És curiós: envellim amb millors facultats, però està tan sacralitzada la joventut que cada vegada abasta menys anys. Que l'hi diguin als de trenta, que ja veuen com els de vint els miren com si fossin material gairebé arqueològic. En l'àmbit laboral, després de diversos mesos donant-ho tot i més estem aconseguint audiències abans impensables amb 'El diario de Jorge'. M'alegro tant per l'equip", ha felicitat el presentador als treballadors del programa.

D'aquesta manera, ha reivindicat la feina de l'equip: "Pocs gèneres televisius hi ha tan durs com el dels testimonis. La tasca que estan duent a terme tots i cadascun dels integrants de 'El diario de Jorge' és admirable. Els dono les gràcies pel seu entusiasme i la seva entrega".

"Igual que a l'equip de 'Hay una cosa que te quiero decir', programa líder dels dissabtes, que té l'audiència "enganxaïta" perduda. O al de 'Supervivientes', que fa màgia tres nits a la setmana", ha conclòs el presentador.