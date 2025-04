Kiko Jiménez no es talla i respon directament a les paraules de Gloria Camila.

Aquest divendres, Gloria Camila va trencar el seu silenci mediàtic a 'De Viernes', on es va mostrar oberta i sincera sobre els aspectes més personals de la seva vida. La convidada va abordar temes tan delicats com la seva adopció, la mort de la seva mare, les dificultats amb el seu germà i, per descomptat, la seva tempestuosa relació amb Kiko Jiménez.

Gloria Camila, que havia evitat pronunciar-se sobre la seva antiga parella durant anys, va aprofitar l'ocasió per parlar sobre la seva ruptura amb Kiko Jiménez. De fet, la va descriure com una de les experiències més doloroses de la seva vida: "Vaig caure en la seva xarxa. Em va engalipar d'una manera molt educada i vam iniciar una relació. Tot va ser mentida i ha estat una de les ruptures més doloroses de la meva vida perquè ell tenia el seu objectiu clar, per això a dia d'avui soc molt desconfiada".

A més, va revelar que el 2020 va presentar una demanda contra ell per un suposat delicte de maltractament psicològic. Per tant, va deixar en mans de la justícia la resolució del conflicte: "Serà el jutge qui tingui l'última paraula".

| Telecinco

D'aquesta manera, Kiko Jiménez ha respost a les declaracions de Gloria Camila amb un to indiferent, en la mateixa línia de Sofía Suescun, que també ho va fer a 'Socialité'. A 'Fiesta', el col·laborador va desestimar les paraules de la seva ex: "Això és una cosa molt passada. Jo fa ja set anys que estic amb Sofía i estic vivint el millor moment de la meva vida".

"No només va patir ella amb la nostra ruptura, jo també ho vaig passar molt malament quan em va posar les banyes amb Barranco, que d'això no va parlar en la seva entrevista. Jo no vull saber res d'ella, per a mi ella està vetada, no penso parlar del passat i ella és el passat. Tu em pots preguntar el que vulguis, Emma, però jo et puc contestar el que em doni la gana", va sentenciar Kiko Jiménez a 'Fiesta'

Gloria Camila, atenta a les reaccions que podria generar la seva entrevista, no va trigar a reaccionar a les seves xarxes socials. Amb un toc d'humor, va publicar una imatge en què es veia dins d'un armari, amb les mans al cap i un gest de preocupació. "Vull sortir, em podeu aixecar ja el veto? Si us plau i gràcies", va escriure irònicament, mostrant el seu desdeny per les paraules de Kiko Jiménez a 'Fiesta'.