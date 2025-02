Marta López paralitza 'Tardear' amb una important notícia personal que ningú esperava

Marta López ha sorprès els espectadors de 'Tardear' amb un anunci que marca un abans i un després en la seva vida personal. La col·laboradora, que no sol parlar massa sobre aquest àmbit, va compartir amb entusiasme la gran notícia: "Que em caso!". Amb aquestes paraules, Marta López va revelar que aquest 2025 serà l'any en què dirà el 'sí, vull' juntament amb la seva parella, Alejandro Huerta.

L'escollit per Marta López per a aquest pas tan important en la seva vida és un fisioterapeuta amb qui va iniciar la seva relació a la primavera de l'any passat. La petició de mà va tenir lloc en un escenari idíl·lic, la platja d'El Rompido, a Huelva, i segons va relatar la col·laboradora, va ser un moment que la va deixar completament sorpresa. "Va agenollar-se, com ha de ser. Jo estava mig despullada i no m'ho esperava", va confessar emocionada.

A més, va recordar a 'Tardear' amb afecte l'instant en què va acceptar la proposta de la seva parella: "Va ser de cor, amb somriures i llàgrimes... molt bonic". Encara que la data exacta de l'enllaç encara no ha estat revelada, Marta López sí que ha avançat que el casament tindrà lloc a l'estiu i que els preparatius estan força avançats. De fet, ja ha escollit el vestit amb el qual caminarà cap a l'altar en un dels dies més importants de la seva vida.

| Telecinco

En una publicació a les seves xarxes socials, Marta López s'ha sincerat sobre el que significa aquesta relació per a ella: "Fa gairebé un any que visc en una lluna de mel interminable. Després de viure un procés personal dur i llarg he pogut deixar anar tot el que m'impedia ser lliure i feliç per estimar sense pors, sense frens, sense límits, amb el plaer d'estimar bonic i és que això m'ho ha ensenyat ell".

A més, ha reflexionat sobre la importància de sentir-se estimada i protegida en una relació: "Per fi sé què és que et cuidin incondicionalment i per sobre de tot. Per fi sé el que és plorar d'amor cada dia, en aquest punt de la meva vida on ja no tinc por, ni culpa, on estic lliure i preparada per donar-li la meva millor versió. I sé que aquesta manera d'estimar-nos, d'omplir-me l'ànima, de morir-me amb ell i per ell, per mil raons, mil sentiments, mil sensacions sé que sí, que ets l'home que vull que m'acompanyis fins al final dels meus dies. Fins que la mort ens separi".