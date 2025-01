El nou projecte professional de Josep Ferré, que torna a Mediaset després de 'Sálvame'

Josep Ferré, conegut per la seva imitació de personatges com Jorge Javier Vázquez a 'Sálvame', ha fet un gir inesperat en la seva carrera professional. Després d'anys destacant en el món de l'entreteniment com a imitador i col·laborador en diversos programes, Ferré ha sorprès a tothom amb el seu nou projecte.

L'humorista, molt reconegut en l'àmbit televisiu, va començar la seva trajectòria al teatre on va participar en la companyia 'La Cubana'. Aquí va ser on va desenvolupar la seva capacitat per connectar amb el públic i fer-lo riure.

Abans de triomfar en l'univers 'Sálvame' tal com el coneixem, Josep Ferré va començar les seves aventures televisives molt abans. Va intervenir en programes com 'Homo Zapping' (2003-2007), emès a Antena 3, o 'Vitamina N', presentat per Jordi González.

| Mediaset

Però sens dubte, l'abans i després de la seva carrera professional va ser, com hem comentat, Sálvame. Des de 2021 fins al final de les seves emissions el 2023, l'humorista va formar part d'aquest magazine tan bizarro.

La seva gran capacitat per imitar figures públiques com María Patiño, Lydia Lozano o Kiko Matamoros no deixaven indiferent a ningú, ni fins i tot als propis protagonistes. En les seves imitacions, era expert en clavar els gestos i les veus de cada personatge públic. Però quan aquest mític programa de les tardes va dir adéu, ell va haver de reinventar-se.

Va continuar participant en programes com l'intent de Jorge Javier per les nits amb 'Cuentos chinos' o el concurs d'Antena 3, 'Me resbala'. Fins i tot ha visitat el programa successor de 'Sálvame' i s'ha retrobat amb moltes de les seves imitacions a 'Ni que fuéramos', presentat per María Patiño. I aquesta setmana se l'ha tornat a veure a la petita pantalla de nou.

| Mediaset

Josep Ferré, visitava aquest dijous el programa de 'Todo es Mentira' a Cuatro presentat per Risto Mejide i Marta Flich. Per ara, és la seva primera aparició, però no es descarta que puguem veure'l més dies per aquesta tertúlia.

Risto Mejide ha presentat aquesta tarda, com és costum, als seus col·laboradors i s'ha referit a ell com a imitador: "A l'altre costat tenim a Xavier García i a Xavier Albiol". Així, Josep Ferré imitava el polític català i col·laborador habitual de 'Tot és mentida'. "Estem en antena?", preguntava l'imitador.