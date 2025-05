'La Família de la Tele' estrena nova presentadora davant l'absència d'Inés Hernand

'La Familia de la Tele' continua ajustant les seves peces a la recerca d'estabilitat i una major connexió amb l'audiència. Aquesta setmana, després d'un inici convuls marcat per la tensió entre col·laboradors i un amago d'abandonament per part de Belén Esteban, el format ha començat a introduir canvis significatius tant en la seva estructura com en el seu elenc.

El primer gran moviment va arribar aquest dijous, quan 'La Familia de la Tele' va optar per dividir clarament els seus blocs temàtics. María Patiño va assumir la conducció de la secció dedicada al cor, mentre que Aitor Albizua i Inés Hernand van liderar el segon tram. Aquest, a més, està més centrat en successos, actualitat i continguts de servei públic com el temps o la salut.

No obstant això, aquest divendres quan s'ha produït un gir: Carlota Corredera ha debutat com a nova copresentadora de l'espai, prenent el relleu temporal d'Inés Hernand en el segon bloc. Una incorporació que ha cridat especialment l'atenció en tractar-se d'una figura molt reconeguda per la seva trajectòria a 'Sálvame'. A més, va ser anunciada inicialment com a col·laboradora.

| RTVE

L'aterratge de Corredera coincideix amb una lleugera millora en les audiències del programa. El dijous es va registrar un augment d'audiència tant en la primera part, que va assolir un 7,5% de quota i 659.000 espectadors, com en la segona, que va pujar fins al 6,4% i 498.000 televidents.

Cal destacar que aquest canvi no implica la sortida d'Inés Hernand del programa,ja que continua formant part de 'La Familia de la Tele'. La seva absència aquest divendres es deu a motius estrictament personals, ja que ha assistit al casament de la seva amiga i també comunicadora Nerea Pérez de las Heras. Un compromís que ja tenia previ a l'estrena del format vespertí de La 1.

La incorporació de Carlota Corredera també ha tingut efecte dòmino en els seus compromisos televisius. La seva sortida ha obligat a reorganitzar l'equip de 'Tentáculos', onKiko Hernández ha assumit el paper de presentador principal. A més, ha estat acompanyat per Arnau Martínez, fins ara subdirector, que passa a copresentar davant l'absència temporal de Carlota Corredera.