Gir de 180º en les audiències de 'La Família de la Tele', que frena la seva caiguda a La 1

Es frena la caiguda en audiències de 'La Familia de la Tele', tot i seguir amb mals resultats. Després de vuit emissions en què no deixava de perdre públic, l'espai de La 1 ha aconseguit millorar un punt de quota aquest dijous 15 de maig. Un gir en les audiències coincidint amb el canvi de continguts realitzats aquest dia.

Cal destacar que, a partir d'ara, María Patiño presentarà en solitari el primer bloc, centrat en continguts de cor, com ha succeït fins ara. Per la seva banda, Inés Hernand i Aitor Albizua capitanejen el segon tram, que compta amb la resta de l'equip de 'La Familia de la Tele'. No obstant això, aquests lideraran una nova línia editorial més centrada en temes d'interès social i allunyats de l'enfocament inicial de l'espai.

D'aquesta manera, aquest dimecres 14 de maig, el primer bloc de 'La Familia de la Tele' va ser cinquena opció, baixant tres dècimes, fins a un 6,4% i 541.000. Pel que fa al segon bloc, es va enfonsar a nou mínim d'audiències, també com a cinquena opció, amb un insostenible 5,5% de share i només 428.000 televidents.

| RTVE

No obstant això, després dels canvis, sembla que 'La Familia de la Tele' ha frenat la seva caiguda en audiències. Aquest dijous 15 de maig, en el seu primer bloc, de 15:54h a 17:13h, ha marcat un 7,5% i 659.000 seguidors, la qual cosa suposa una pujada d'1,1 punts respecte al dia anterior.

Per la seva banda, el segon bloc de 'La Familia de la Tele', de 19:11h a 20:30h, ha pujat nou dècimes fins a un 6,4% de quota i 498.000 espectadors. Uns resultats que continuen sent dolents, però que donen una petita alegria a l'espai.

Cal destacar que, un dia més, el retard a l'horari de les sèries de La 1 ha ajudat a que pugin en audiències, encara que han baixat respecte al màxim de dilluns. Per la seva banda, 'Valle Salvaje' ha aconseguit liderar amb un bon 11,1% i 862.000 fidels. Just després, 'La Promesa' també lidera la seva franja des de La 1 amb un fantàstic 15,8% i 1.147.000.