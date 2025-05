La inesperada proposta d'Alfonso Arús per fer guanyadora a Melody a Eurovisió

La campanya per donar suport a Melody a Eurovisió 2025 ha donat un gir inesperat que ha captat l'atenció fins i tot de la televisió. Més de cent eurofans espanyols han organitzat un viatge a Portugal per poder votar legalment per l'artista andalusa des de l'estranger. La maniobra ha estat comentada a 'Aruser@s', on Alfonso Arús no ha amagat la seva admiració per la jugada.

"Una picardia molt curiosa", així ha definit el presentador l'estratègia durant l'emissió de 'Aruser@s' d'aquest divendres. Alfonso Arús, a més, ha suggerit prendre's l'assumpte seriosament i sumar-se en massa a la iniciativa: "Vull que valorem tots la possibilitat de desplaçar-nos tots ara fins a Portugal per donar-li el vot a Melody". "El vot és vàlid perquè s'emet des d'un altre país. Si anéssim ara, per exemple, 100.000 aruser@s en massa a Portugal...", afegia.

La conversa ha encès el plató de 'Aruser@s', amb els col·laboradors sumant idees. Angie Cárdenas ha destacat la repercussió que està generant la cantant: "Imagina't el que mou Melody, que això no ho havíem sentit altres anys". Marc Redondo ha proposat treure el màxim partit al desplaçament: "Vas a Portugal, compres unes tovalloles, uns pastissos de Belém i votes. És perfecte".

| RTVE

Les formes de participar no es limiten al turisme. Hans Arús ha esmentat la possibilitat d'utilitzar eines tecnològiques com les VPN gratuïtes per emetre el vot des de fora d'Espanya, cosa que ha fet dubtar a Alfonso Arús: "Això es pot fer, no?". Rocío Cano ha recordat com de fàcil ho tenen alguns: "La gent de València de Alcántara, que creui la frontera, que és un passeig, que ho té fàcil", mentre que Alba Gutiérrez ha plantejat alternatives: "Per dalt també es pot anar a França".

Recordem que la cantant representarà Espanya des del sisè lloc de l'ordre d'actuació d'Eurovisió. La seva actuació arribarà en el primer tram de la gala, com s'havia determinat prèviament en el sorteig de meitats, i sonarà després de la proposta lituana i abans de la ucraïnesa. S'estima que la seva interpretació de "Esa Diva" es produeixi al voltant de les 21:30h.