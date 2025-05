Terelu Campos esclata contra 'La Família de la Tele' i assenyala on fa més mal

Terelu Campos ha estat la última protagonista d'un tens enfrontament amb una reportera de 'La Familia de la Tele'. L'escena va tenir lloc a l'aeroport, just abans que la col·laboradora posés rumb a Hondures per reincorporar-se a 'Supervivientes'. El motiu van ser unes acusacions que giren al voltant de l'obra de teatre que actualment protagonitza i que, segons 'La Familia de la Tele', inclou referències encobertes a Raquel Bollo i la seva relació amb Chiquetete.

Irina, reportera del programa de La 1, va ser qui es va acostar a Terelu Campos en plena terminal amb la intenció de recollir la seva versió sobre la suposada polèmica. Però la reacció no va ser l'esperada: "Mira, no parlaré de res de l'obra, absolutament res. Podeu dir el que us doni la gana des de la televisió pública, la de tots, la de tots els espanyols. El que us doni la gana, com us doni la gana".

L'intercanvi de paraules es va anar tensant a mesura que Irina intentava continuar amb la entrevista. "És que sent companyes, com hem estat, no m'agrada i em sembla fins i tot lleig per part teva. Em fa fins i tot pena, saps? Em fa fins i tot pena perquè jo sempre t'he valorat moltíssim", va afirmar, referint-se a la reportera.

| Europa Press

Lluny de calmar-se, la tensió va augmentar quan Terelu Campos va interpretar que el que es buscava des de 'La Familia de la Tele' era danyar la seva feina sobre les taules. "Crec que aquesta persona que ha escrit aquesta obra, que a més la interpreta, ha entrat amb molta educació al vostre programa. Llavors ja està, no sé el que voleu. Que voleu rebentar l'obra, fer el que us surti del mateix monyo. Ja està, s'ha acabat", afegia.

El moment més delicat va arribar quan la reportera va mencionar explícitament a Raquel Bollo: "És que no diré res. Cal veure l'obra. Crec que hi ha hagut actors als quals els heu preguntat i us han dit que treure una frase de context és una barbaritat. Doncs ja està, us han contestat els actors, no jo".

"Simplement faig una obra de teatre que és una comèdia i és una sàtira. Si voleu rebentar-la, feu-ho. Una altra vegada t'ho torno a dir. El que us doni la gana. Espero que us doni molta audiència. Molta, com la que té la meva cadena", va declarar amb contundència Terelu Campos.

"Jo t'ho agraeixo moltíssim perquè per a mi és molt important les persones amb les quals he treballat i conviscut durant 14 anys de la meva vida", va dir intentant rebaixar la tensió. Tot i la tensió de l'enfrontament, Terelu Campos finalment es va acostar a la reportera, li va fer dos petons i va tancar la trobada amb un gest de comprensió: "Sé que tens un paper complicat, ho sento".