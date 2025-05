La confessió d'Alba Carrillo a 'La Família de la Tele' que sentencia Terelu Campos

El retorn de Terelu Campos a Hondures ha deixat una estela de polèmica que ha encès els ànims a 'La Familia de la Tele'. La col·laboradora va aparèixer a l'aeroport, però les seves declaracions davant les càmeres no van passar desapercebudes. En ser preguntada per la polèmica que envolta la seva obra de teatre, Terelu Campos va respondre de manera tallant i va llançar un missatge enverinat als seus antics companys:

"Mira, no parlaré de res de l'obra, absolutament res. Podeu dir el que us doni la gana des de la televisió pública, la de tots, la de tots els espanyols. El que us doni la gana, com us doni la gana", deia Terelu Campos davant les càmeres de 'La Familia de la Tele'.

"Simplement faig una obra de teatre que és una comèdia i és una sàtira. Si voleu rebentar-la, feu-ho. Una altra vegada t'ho torno a dir. El que us doni la gana. Espero que us doni molta audiència. Molta, com la que té la meva cadena", va declarar amb contundència.

| Europa Press

Aquestes paraules no van caure gens bé entre els col·laboradors de 'La Familia de la Tele', que no van trigar a respondre des del plató. María Patiño va optar per una crítica amb rerefons, recordant el pas de Terelu Campos per la televisió pública: "Va presentar en aquesta casa fa relativament poc un homenatge a la seva mare María Teresa Campos. I recordava que Terelu vas destacar que la teva mare va trencar el sostre de vidre i vas destacar una cosa que comparteixo i és que la teva mare va exercir amb total llibertat la seva professió en aquesta benaurada casa".

"Jo a Terelu, a qui segueixo estimant moltíssim i ho dic sense ironia, li recordaria que ella ha treballat molt a la televisió pública i que el seu major esplendor va ser a Telemadrid que era una televisió pública. I li vull recordar que el grup en el qual treballa també es finança amb diners públics", va afegir Kiko Matamoros.

Alba Carrillo no va trigar a mostrar el seu acord: "Jo vaig coincidir amb Terelu en aquesta casa fa molt poquet. La veritat és que no se'n va anar de molt bones maneres perquè potser aquí els sous no són tan elevats com a l'altra cadena i es va portar malament amb els programes en els quals participava".

| RTVE

"Llavors ara ficar-se amb nosaltres, ser tan injusta quan ella va movent els seus peons segons li interessa econòmicament home...", afegia Alba Carrillo.

El clima es va tornar encara més tens quan Chelo García-Cortés va intentar apaivagar la situació assegurant que la intenció del programa no és competir per audiència, sinó consolidar-se. Va ser llavors quan Alba Carrillo va esclatar amb una indirecta dirigida clarament a Ana Rosa Quintana: "Bé perdona és que a la seva cadena hi ha Villareja, és que ja em toca el voraviu traiem aquí tot".

"Nosaltres estem en una situació i aprofitar que estem arrencant per dir això que ha dit em sembla tan brut quan ella se n'ha anat per la gatera per diners", sentenciava Alba Carrillo.

D'aquesta manera, la col·laboradora va recordar el que va passar fa un any i mig: "Ella va venir aquí i estava a 'Mañaneros' i 'D Corazón' i no tenia res a aportar més que les exclusives dels dimecres. Quan va arribar el moment de ser notícia perquè Alejandra es queda embarassada, quan ha de donar la primera entrevista en comptes de donar-la al seu programa se'n va anar per la gatera al seu programa de la seva cadena i va deixar tirat a 'Mañaneros'".

"És tan bona aquesta cadena que va seguir col·laborant i va dir que tampoc volia anar a 'D Corazón' perquè havia anat a 'De Viernes' i li van dir que no que havia d'anar a la seva feina. Ella aquí estava cuidada i no es volia anar d'aquí, però se'n va anar per pasta. Així que baixa els fums, no es pot ser així de cínica", va concloure.