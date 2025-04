'La Família de la Tele' deixa anar la bomba amb la inesperada incorporació de Laura Fa

'La Familia de la Tele' continua preparant-se per a la seva estrena el pròxim 22 d'abril. TVE va llançar una primera llista de col·laboradors confirmats, però encara quedarien nous noms per ser anunciats. Un d'ells seria el d'una antiga col·laboradora de 'Sálvame' que ara abandona Antena 3 per incorporar-se a 'La Familia de la Tele'.

Segons avança Poco Pasa, abans conegut com a Algo Pasa, Laura Fa es retrobarà amb els seus antics companys com a col·laboradora 'La Familia de la Tele'. La periodista ha decidit tancar la seva etapa a 'Espejo Público', on es va incorporar fa gairebé dos anys amb Susanna Grisoo a Antena 3, després del final del programa de Telecinco. La seva arribada al matinal es va produir com a part de la renovació dirigida per Alberto Díaz, antic director de 'Sálvame', juntament amb fitxatges com Gema López i Alonso Caparrós.

Cal destacar que Laura Fa tan sols col·labora a 'Espejo Público' a nivell nacional des del final de 'Sálvame'. No obstant això, continua amb diversos projectes a Catalunya, com les seves col·laboracions a 'Col·lapse' o recent el seu fitxatge per 'Cafè d'idees' a RTVE Catalunya. A més, continua amb 'Mamarazzis', el seu podcast juntament amb Lorena Vázquez, que sí seguirà lligada a 'Espejo Público' o 'Y ahora Sonsoles'.

Recordem que l'equip de 'La familia de la tele' comptarà amb un ampli elenc de col·laboradors, incloent-hi Belén Esteban, Lydia Lozano, Kiko Matamoros, Víctor Sandoval, Chelo García-Cortés, Javier de Hoyos, Marta Riesco, Raúl Rodríguez, Carlota Corredera, Nuria Marín, Martín Bianchi i Silvia Taulés. Més endavant, a més, s'incorporarà Kiko Hernández. La conducció del programa estarà en mans de María Patiño, Aitor Albizua i Inés Hernand.

A més, 'La familia de la tele' inclou un nodrit planter de professionals experts en temes molt diversos. Comptarà amb el doctor Sánchez Martos, l'entrenador Cesc Escolà, la nutricionista Marta Verona, el jardiner Ignacio Guío, el veterinari Fernando Pérez, l'ensinistradora Lucrecia Mangialavori i el científic Luis Quevedo. D'aquesta manera, 'La familia de la tele' oferirà una televisió per viure més i millor amb seccions dedicades a salut, benestar, psicologia i pedagogia.