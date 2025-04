El nou projecte com a presentadora de María Verdoy a Mediaset fora de 'Socialité'

María Verdoy estrena nou projecte lluny de 'Socialité' i ho fa amb un format que reivindica la plenitud dels 40. 'Les noies de la quarta planta' és el nom de l'espai que conduirà la presentadora. Cada mes donarà veu a dones que han assolit aquesta etapa amb seguretat, optimisme i sense etiquetes imposades per la societat.

En el primer episodi, disponible a Mitele i a Divinity, María Verdoy conversa amb Alba Lago, periodista i presentadora de Noticias Cuatro a les 14h. Ambdues comparteixen una xerrada en la qual aborden amb sinceritat el significat de fer 40 i com aquesta dècada arriba carregada de confiança i estabilitat. "No som quarentones, som quarantenyeres", comenten entre rialles mentre recorden els seus inicis al plató on es gravava 'MorninGlory', programa en el qual els seus camins professionals es van creuar fa una dècada.

Recordem que María Verdoy va celebrar el seu 40 aniversari el passat 16 de febrer amb una gran festa sorpresa organitzada pels seus amics. Radian i enamorada, la periodista afronta aquesta etapa sense pors ni complexos: "No em canvio per mi jo dels 20 anys".

| Mediaset

En el seu debut a 'Les noies de la quarta planta', llança una reflexió sobre la maduresa: "Quan aconseguim conèixer-nos de veritat i quan ens deixen una mica en pau, la vida es veu més bonica. Us asseguro que les vistes des de la quarta planta són espectaculars".

Durant l'entrevista, tant María Verdoy com Alba Lago coincideixen que els canvis físics que arriben amb l'edat s'han d'assumir amb naturalitat. "Crec que hem d'interioritzar i gestionar que el nostre aspecte físic anirà canviant. I crec que és bonic acceptar que anem complint anys", sosté Alba Lago.

A més, reivindica el paper de les dones madures en el periodisme: "Estava desitjant que em sortissin cabells blancs i arrugues per poder ser escoltada". No obstant això, també fa una crida a la importància de valorar les noves generacions: "Cal escoltar la gent jove. És veritat que no té la mateixa experiència, però té opinió i ens mostrarà una realitat que va canviant. Abans dels 40 et veuen com una joveneta".