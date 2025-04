Primeres paraules d'Aitor Albizua després de la confirmació de 'La Família de la Tele'

Aitor Albizua es prepara per fer un pas important en la seva carrera amb l'estrena de 'La familia de la tele',el nou magazín vespertí de La 1. Aquest programa marca el retorn de l'equip de 'Ni que fuéramos', anteriorment de 'Sálvame', a la televisió generalista. Actualment, Aitor Albizua es troba amb un repte molt especial: compaginar el seu paper a 'Cifras y Letras' amb la conducció d'aquest nou espai.

"Estic supercontent, ha estat una grata sorpresa", ha assegurat Aitor Albizua en parlar sobre la seva incorporació a 'La familia de la tele'. Encara que no s'ho esperava, el presentador està més que preparat per afrontar aquest nou desafiament.

En la seva entrevista per a 20 Minutos, Aitor Albizua va explicar com des del principi va deixar clar el seu desig de compaginar ambdós projectes. "Agradeixo l'ajuda que m'han prestat els dos equips perquè sigui possible, juntament amb RTVE. En les primeres converses que vaig tenir amb la cadena els ho vaig dir, que m'agradaria compatibilitzar. És una mica exemple de la tele que estem fent, per què el presentador de 'Cifras y Letras' no ha de formar part també de 'La familia de la tele'? Aquí hi ha la definició d'aquesta família, diversitat, barreja i que tot hi cap", explica.

| Europa Press

Aquesta doble feina arriba en un moment clau de la seva carrera, però Aitor Albizua no està sol en aquesta nova aventura. A 'La familia de la tele', tindrà com a companyes a Inés Hernand i María Patiño, que se sumen a un elenc de grans figures de l'entreteniment, com Belén Esteban, Kiko Matamoros, Lydia Lozano, Víctor Sandoval i Chelo García-Cortés. Tots ells protagonitzen una de les promos, en la qual es recreen els personatges de 'El mago de Oz'.

Sobre la gravació de la promo, Aitor Albizua recorda l'emoció que va sentir en compartir aquells moments amb els veterans de l'equip: "No sabia si estava vivint en un somni o en la realitat. Va ser dels primers contactes que vam tenir tots i em va meravellar la manera en què viuen la tele. Jo els coneixia com a espectador, no com a company, ni en persona. Són superafectuosos, supergenerosos i hi va haver molt bon rotllo des del principi. Va ser un gust donar-nos aquesta primera abraçada. Encara estic en aquest punt de no saber si això està passant de veritat o és un somni bonic".