Alaska reapareix sense pegat a l'ull i revela el seu estat de salut amb Ana Rosa

Alaska ha fet un pas més en el seu procés de recuperació que ha comunicat aquest dijous. La cantant va aparèixer a 'El Programa de Ana Rosa' sense el pegat a l'ull esquerre, el mateix que l'havia acompanyat des de desembre després de perdre la visió de manera sobtada. La seva imatge sense aquest accessori va sorprendre els seus companys de plató de Telecinco i va ser rebuda amb entusiasme.

"Oye, Alaska, no portes el pegat! Això és una gran notícia!", va exclamar en directe Ana Rosa Quintana en veure-la, mentre Mayka Navarro bromejava: "Ja no ets la capitana!". Amb humor, Alaska va explicar que, encara que la seva recuperació avança, encara hi haurà alguns moments en què haurà de tornar a utilitzar-lo: "Alguna vegada" haurà de portar-lo "quan em punxi i això".

A més, va detallar a 'El Programa de Ana Rosa' que el seu ús no era només per qüestions mèdiques, sinó també per comoditat: "Anem a poc a poc. Realment el tapo per no maquillar-me, per no estar fregant-me". Després de rebre les felicitacions de la resta dels seus companys Alaska, entre rialles, va afegir: "Tinc dos ulls, hola".

| Mediaset

Recordem que Alaska va patir aquest problema al desembre, quan, de manera inesperada, la seva visió es va veure afectada. "Va ser un dia caminant per casa i de sobte se'm va fer com un arbre de Nadal, amb molts flaixos de colors", va explicar ella en el seu moment. A partir d'aquí, va perdre la visió a l'ull esquerre a causa d'un trombe a la vena central de la retina, que li va provocar un edema a la màcula. La intèrpret de Fangoria també va mencionar que l'"estrès" podria haver estat un factor desencadenant.

Encara que al febrer ja va assegurar a 'Socialité' que no perdria la visió de manera definitiva, sí que va advertir que la recuperació seria lenta. "Serà una cosa lenta. No sembla que hi hagi cap dany irreversible, però aquestes coses van a poc a poc. Em veureu molt de temps així", va confessar aleshores.

En audiències, aquest dimecres 2 d'abril, 'El Programa de Ana Rosa' va ser segona opció de la seva franja. No obstant això, va ser el programa amb major quota del dia a Telecinco amb un 14,5% de share, 342.000 i 1.429.000 espectadors únics. A més, va pujar a un estupend 15,6% comercialment parlant.