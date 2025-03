Surten a la llum la veritat de l'absència de Kiko Hernández a 'La família de la tele'

L'esperada estrena de 'La Familia de la Tele', el nou programa de TVE amb l'equip de 'Sálvame', està generant gran expectació. No obstant això, una de les notícies que ha cridat l'atenció és l'absència inicial de Kiko Hernández. La sorpresa va saltar quan es va confirmar que la majoria de col·laboradors s'afegien al nou projecte, però el nom de Kiko Hernández no figurava en la primera fase.

Des de La Osa Producciones, la productora responsable de 'La Familia de la Tele', han aclarit que el col·laborador sí formarà part de l'equip, encara que la seva arribada serà una mica més tard. La seva absència inicial es deu a la seva implicació en 'Tentáculos', el nou format conduït per Carlota Corredera que reemplaçarà a 'Ni que fuéramos' a Ten.

Els productors Óscar Cornejo i Adrián Madrid han assegurat que la seva intenció és mantenir units a tots els col·laboradors que han format part d'aquesta gran família televisiva. "No deixarem cap dels nostres treballadors tirats", han afirmat amb rotunditat.

| RTVE

Per la seva banda, Kiko Hernández ha volgut transmetre tranquil·litat: "Jo vaig parlar des de Las Vegas amb Adrián Madrid i em va dir 'som una família i sempre estaràs treballant amb nosaltres'. Amb això ja em va valer la pena els diners de la trucada. Ja tenir aquesta tranquil·litat mereixia la pena aquesta despesa. Fora de broma, aquest matí tenia com 100 WhatsApps i 30 trucades, sent tendència a Espanya... he pensat que havia embolicat alguna cosa perquè no sabia que s'havia llançat la nota de premsa".

Kiko Hernández també ha deixat clara la seva voluntat de formar part de tots dos projectes: "Quan m'he assabentat del rebombori he sentit tranquil·litat perquè sabia que amb la meva família hi seria. Són els meus companys i és clar que em farà il·lusió estar a 'La Familia de la Tele', però també m'agradaria estar a 'Tentáculos' (fent el gest dels diners)", va bromejar provocant les rialles dels seus companys.

| Canal Quickie

Quant a la possibilitat de traslladar-se a Madrid per poder compaginar ambdós programes, Kiko Hernández no ho té del tot clar. "No sé si em vindria a viure a Madrid per afrontar els dos projectes. Si em diuen fa tres anys que me n'aniria a viure a Melilla i que em casaria... era impensable", explicava.

"Jo no et puc dir sí o no perquè la vida m'està donant hòsties de realitat. D'un dia per l'altre et fan fora del teu lloc de treball i ets l'última merda, l'endemà tornes amb una energia i un reconeixement de la gent que flipes, caus, t'aixeques i l'important és seguir i lluitar. I això és el que jo els ensenyaré a les meves filles tota la meva vida. Que cal lluitar i que quan estàs a terra et tornes a aixecar", concloïa Kiko Hernández.