Un exdirectiu de Mediaset no es talla i sentencia les audiències de Sonsoles Ónega

L'expectació per l'estrena de 'La Familia de la Tele' a La 1 no deixa de créixer, i veus del sector comencen a pronunciar-se. Un d'ells ha estat Baldomero Toscano, antic director de producció de Mediaset en l'etapa de Paolo Vasile. El directiu no només ha valorat el nou projecte, sinó que també ha posat el focus en els seus rivals directes, especialment en Sonsoles Ónega.

Baldomero Toscano no ha dubtat a recolzar l'equip darrere de 'La Familia de la Tele': "Ells parlen d'actualitat i entreteniment i no sé, però ells saben fer perfectament entreteniment". La seva confiança recau en el lideratge de David Valldeperas, a qui coneix bé per la seva etapa a Telecinco: "És un gran director i, sobretot, té sentit de l'espectacle, sentit de l'humor. Sap moure un plató perquè hi hagi salseig, ebullició i li posa imaginació i ganes a la seva feina".

Davant l'entusiasme pel retorn de l'univers 'Sálvame', Baldomero Toscano es mostra més escèptic amb les propostes actuals en la franja vespertina. Sobre l'espai de Sonsoles Ónega a Antena 3, ha sentenciat: "La veig que està molt sensacionalista, amb successos, amb coses fosques...".

| RTVE

"L'aparició de 'La Familia de la Tele' a La 1 suposarà un bon terratrèmol a les tardes", ha sentenciat Baldomero Toscano. El directiu està convençut que el públic vol "alguna cosa intranscendent, divertida, àcida...".

D'aquesta manera, ha parlat amb optimisme de la seva acollida: "Hauran de tenir paciència. Abans de l'estiu, finals de juny, poden ser líders a poc bé que ho facin. Jo els asseguro cert èxit i, sobretot, m'agrada perquè donarà un bon meneo a les tardes".

D'aquesta manera, ha valorat el moviment com una sacsejada positiva per al sector: "La televisió funciona molt bé quan hi ha meneos. Mira el meneo de 'La Revuelta', que té les seves llums i les seves ombres".

D'altra banda, sobre Telecinco, creu que la seva recuperació passa per reforçar la seva identitat: "Sobretot, està cavalcant sobre les seves grans línies d'identitat, que són els 'realities'". "A Telecinco li fa falta un èxit en ficció, bé, en molts llocs, però en ficció també. Cal posar-hi diners, imaginació, ganes i també cares noves", ha conclòs.